<span style='text-decoration: underline;'>El Bayadh </span>:<br><span style='color:red;'>Fermeture temporaire des marchés de bétail pour prévenir la propagation de la fièvre aphteuseFermeture temporaire des marchés de bétail pour prévenir la propagation de la fièvre aphteuse</span>

La wilaya d’El Bayadh a décidé la fermeture pour une durée d’un mois des marchés de bétails pour éviter la contamination des bêtes et la propagation de la fièvre aphteuse.

Le wali d’El Bayadh, Mohamed Djamel Khenfar, a indiqué mercredi soir à l’APS, que cette mesure temporaire a été prise pour écarter tout risque de contamination du bétail par la fièvre aphteuse et la propagation de cette zoonose.

De son côté, le directeur par intérim des services agricoles, Saad Lahouari, a indiqué que la wilaya d’El Bayadh compte 9 marchés de bétail dont trois de grande envergure, ceux de Bougtob, El Bayadh et Labiod Sidi Cheikh. Les six autres, de moindre importance, sont implantés à Ghassoul, Brezina, El Mahra, Regassa, Tousmouline et Boualem. Le même responsable a précisé que cette mesure a été prise après l’apparition de quelques cas suspectés de cette maladie. Les services concernés attendent les résultats des analyses vétérinaires effectuées. Par mesures préventives, les services de l’inspection vétérinaire de wilaya ont entamé, mercredi, une vaste opération de vaccination du cheptel contre la fièvre aphteuse. Quinze vétérinaires ont été mobilisés et un quota de 50.000 doses de vaccin a été dégagé à cet effet.