Ferroukhi, la campagne autrement

C’est vrai que cette campagne électorale, pour les législatives du 4 mai, est terne. Une campagne qui est toujours menée par les chefs de partis et où les têtes de listes se contentent de la simple figuration. Au plus, ils se contentent de rester dans leurs permanences à attendre la visite de quelques citoyens curieux. Mais c’est là que s’arrête leur campagne.

Heureusement que ce n’est pas le cas de tout le monde et on en veut pour preuve, l’action menée à Alger par Sid Ahmed Ferroukhi, tête de liste du FLN à Alger, qui lui n’hésite pas à mouiller sa chemise et à aller à la rencontre des citoyens en toute simplicité et bonne humeur. Un travail qui n’a rien à envier à ce que l’on voit dans les campagnes des grandes démocraties. La campagne de l’ancien ministre de l’Agriculture force l’admiration et donne un tout autre aperçu des préjugés contre les politiques algériens. Et le plus admirable dans tout cela , c’est l’impression que donne ce candidat qui parait à son aise et plutôt heureux d’aller à la rencontre des citoyens avec une modestie qui force le respect de tous ces Algérois qui ont à le rencontrer ou à lui toucher la main.

Ça change vraiment de cette crispation qui semble envelopper cette campagne et c’est tant mieux. Comme quoi «safi w chrob» ne fait pas que dans la mauvaise langue.