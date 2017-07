<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Feu de forêt à Chanzy et accident au CPR</span>

Désormais, certains chauffards n’hésitent pas à mettre en péril la vie d’autrui en conduisant à grande vitesse dans les agglomérations. A Bel-Abbès par exemple, un spectaculaire accident de la route a eu lieu en fin d’après-midi de mercredi passé au niveau du tronçon routier qui sépare les quartiers Houari Boumediene et CPR (Béni Ameur). Un carambolage entre deux véhicules causa une blessure à la main gauche d’une personne évacuée vers les UMC par le SAMU. Même si une enquête est ouverte afin de définir les causes et circonstances de cet accident, on sait bien que la vitesse reste le premier facteur en connaissance de cause de ce qui se passe sur cette route plus précisément. D’autre part, les sapeurs pompiers font une lutte féroce pour éteindre un feu de forêt qui s’est déclenché au niveau de la forêt dite Kountida, connue pour sa difficile géographie, près de la localité de Sidi Ali Ben Youb. En parallèle, la Protection civile a effectué une formation d’une dizaine de jours (du 9 au 19 juillet) au profit de 150 policiers de différents grades. Ces fonctionnaires de la sûreté de Sidi Bel-Abbès, ont bénéficié d’une formation dans le domaine du secourisme, sauvetage et incendies.

M.Bekkar