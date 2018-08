<span style='text-decoration: underline;'>Energie </span>:<br><span style='color:red;'>Fimer obtient un contrat de construction de centrales photovoltaïques en Algérie</span>

Fimer et le groupe public industriel national, Elec El Djazair, ont signé un contrat qui permet au groupe italien de construire des systèmes photovoltaïques en Algérie.

Le géant mondial, Fimer, spécialiste dans la production électrique et d’onduleurs pour systèmes photovoltaïques à grande échelle et des produits de soudure industriels, a obtenu un marché de construction de centrales photovoltaïques en Algérie.

La société italienne a affirmé dans un communiqué qu’un protocole d’accord signé entre les deux parties « prévoit un programme de collaboration structuré qui comprend la production et la mise en service de la centrale électrique Inverter pour la mise en œuvre du programme décennal de développement de l’énergie solaire lancé par gouvernement en mars dernier ».

En effet, ce partenariat qui s’inscrit dans le cadre du plan national du développement des énergies renouvelables, prévoit l’installation de 22.000 mégawatts dans les 10 à 12 prochaines années. Sur cette production globale, 13.500 mégawatts seront d’origine solaire photovoltaïque et une première tranche de 4.000 mégawatts sera lancée dans les prochaines années pour un investissement de 4 à 5 milliards de dollars.

Le projet est conduit par le groupe public algérien Elec El Djazair qui regroupe 19 filiales et 5 entreprises en participation minoritaire dont les spécialités sont la production et la commercialisation de produits électroniques, électrodomestiques, électriques et de télécommunication.

Ainsi, pour couvrir tout le territoire national, elles sont dotées d’un large réseau commercial.

« cet accord avec Elec El Djazair constitue une étape très importante pour s'imposer dans la région d'Afrique du Nord mais aussi dans le reste du Continent », a fait remarquer la presse italienne.

Cet accord permettra à « notre groupe de devenir un leader de référence pour l’ensemble du programme d’énergie solaire en Algérie », a ajouté Ambrogio Carzaniga, le président de Fimer. Il convient de signaler que le groupe italien est déjà présent dans d’autres pays du continent africain avec ses propres produits et sociétés indirectement contrôlés en Egypte, Zambie, Congo Brazzaville, par exemple.

Alger: Samir Hamiche