Fin 2016, déjà 2017 et très bientôt 2021…

Après la 17ème édition des Jeux méditerranéens, organisée en juin 2013 par la petite ville turque de Mersin, c’est Tarragone, la belle cité catalane en Espagne qui s’apprête à accueillir dans moins de cinq mois, la 18ème édition de ces Jeux méditerranéens. Ces villes côtières de Mersin et surtout Tarragone, qui compte à peine 300 000 habitants, restent avant tout connues non pas par le passage des J.M, mais pour leur attractivité touristique indéniable et la richesse de leur patrimoine architectural et historique. Située sur la célèbre «Costa Daurada», qui, hélas, n’a rien à voir avec la Corniche oranaise livrée à la régression, Tarragone n’avait nullement besoin d’une édition des jeux méditerranéens pour devenir; comme par magie, un pôle touristique de premier ordre. Avec ses plages, ses centres de loisirs, ses monuments, son cadre urbain et surtout la maintenance de son patrimoine architectural, Tarragone, la capitale Tarraconaise de toute la péninsule, est depuis longtemps un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Organiser un grand événement international sportif ou culturel, n’est que le signe, la confirmation, d’une grande réussite dans la gestion et le développement de la ville dans tous les domaines. En d’autres termes, il ne s’agissait pas, pour ces deux cités méditerranéennes, de se «moderniser et de se développer pour prétendre accueillir les J.M dans les meilleures conditions». Elles n’ont été tout simplement désignées que parce qu’elles le méritent. Un mérite construit depuis très longtemps par des efforts, des mentalités et des comportements respectueux des valeurs élémentaires du progrès et du vivre ensemble. Un mérite qui n’est pas forcément et directement lié à la réalisation de grandes infrastructures urbaines ou de prestigieux monuments. Certes, Oran dispose, ou disposera des structures sportives et hôtelières permettant d’accueillir la compétition internationale. Mais dans qu’elle ambiance et qu’elles conditions ‘ L’organisation des Jeux méditerranéens de 2021 à Oran est un sujet évacué depuis quelques temps du débat de la scène locale. A l’heure où justement tout doit être lancé et mis en œuvre en matière de sensibilisation et de mobilisation permanente pour réunir les meilleures conditions d’accueil de l’événement, rien de signification ne semble germer au sein de l’opinion. L’état des lieux du tissu urbain, l’environnement, l’avancement de certains projets, les plages et les sites côtiers et bien d’autres dossiers restent conformes à la «norme oranaise» des retards et des tâtonnements. Même l’installation officielle et la composante du comité d’organisation chargé de lancer le programme des préparatifs, ont été semble-t-il remises en cause. Reportée aux calandres grecques…

Par S.Benali