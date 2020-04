<span style='text-decoration: underline;'>Tipasa</span>:<br><span style='color:red;'>Fin de quarantaine pour 153 personnes isolées au complexe la Corne d’Or</span>

La quarantaine de 153 personnes rapatriées de l’étranger par les autorités algériennes et isolées au complexe la Corne d’Or (Tipasa) a pris fin vendredi après 14 jours de confinement dans le cadre de la prévention contre la propagation du Covid-19.

La première opération s’est déroulée dans de bonnes conditions d’autant qu’aucun cas de Covid-19 n’a été enregistré parmi les confinés de la Corne d’Or tout au long de la quarantaine qui entre dans le cadre des mesures décidées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. A leur sortie du confinement, les 153 personnes ont été transportées vers leurs wilayas respectives (24 wilayas en tout) à bord de bus assurés par les pouvoirs publics, en présence de membres de l’instance exécutive de la wilaya de Tipasa, a précisé à l’APS le directeur de l’administration locale, ajoutant que certaines personnes avaient été raccompagnées par leurs familles.

La deuxième opération concernera les hôtels «Matarès», «El-Beldj», «Namymas» et «Es-Salam» dans la wilaya de Tipasa, et ce, à compter de dimanche, soit au terme des 14 jours de quarantaine, selon le même responsable. Il s’agit de 272 personnes isolées à l’hôtel «Matarès» et 53 à l’hôtel «El-Beldj», deux établissements relevant de l’Entreprises publique de gestion touristique de Tipasa, ainsi que 273 autres personnes réparties sur les établissements hôteliers «Es-Salam» à Bou Ismaïl et «Namymas» à Ain Tagouraït, selon le directeur de l’administration locale. Le wali de Tipaza, Hadj Moussa Omar, avait fait savoir que la wilaya disposait de douze (12) établissements hôteliers publics et privés prêts à accueillir les citoyens algériens devant être placés en isolement.