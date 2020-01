<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Une/ Mise à jour de la 9ème journée Paradou AC 3 – USM Bel Abbés 0</span>:<br><span style='color:red;'>Fin de série et des joueurs en colère</span>

La série de cinq victoires consécutives de l’USMBA, toutes compétitions confondues, s’est arrêtée mercredi passé. Le moral n’y était pas durant la partie de football entre le Paradou Athlétique Club et l’USM Bel Abbés pour le compte de la mise à jour de la neuvième journée du championnat de la Ligue Une.

Après leur grève entamé avant le match, les camarades de Litt ont décidé de rallier Alger et jouer afin d’éviter à leur club les lourdes sanctions du boycott. Dire que toutes les promesses de leur administration partent en fumée car les promesses de leur DG, Kaddour Benayad n’ont pas été tenues et les joueurs et leur staff technique s’attendaient en ce début d’année 2020, à percevoir leurs primes de victoires et leurs salaires impayés depuis l’été dernier.

Une triste situation que vit El Khadra alors qu’on peut lire à travers la presse, la création d’une académie de football, ou encore la blague des joueurs rémunérés. C’est de la fausse information divulguée à des écrivains étrangers à la ville de SBA tout en ignorant la presse locale belabébsienne qui est au courant de cette anarchie administrative que vit la société sportive par actions (SSPA/USMBA). L’USMBA termine, donc, sa première phase de l’Aller sur le podium, soit en troisième position avec 22 points récoltés, mais il faut attendre les matchs retards des autres équipes car cette troisième place peut être perdue. N’empêche que les coéquipiers du buteur Belhocini ont réalisé un bon parcours en dépit de leurs salaires non perçus. Chose qui a fait bouger le milieu sportif local juste après la défaite du PAC par trois buts à zéro. Des voix de supporters réclament le départ sans condition de tout le staff dirigeant et on s’attend à une trêve hivernale très chaude à la Mekerra. A rappeler que les buts du PAC ont été inscrits par Zorgane (13’), Guenaoui (35’) et Ghorab (53’).

B.Didéne