<span style='text-decoration: underline;'>Après quatre matchs sans défaite</span>:<br><span style='color:red;'>Fin de série pour l’ASM Oran</span>

La belle série de l’ASM Oran, invaincue depuis quatre journées, s’est arrêtée à Tlemcen, lors du derby de l’Ouest face au Widad local, vainqueur (2-1), mardi dans le cadre de la 25e journée de la Ligue 2 de football.

Du coup, les Oranais retombent dans leurs travers et se font rejoindre par le troisième potentiel relégable, l’USM El Harrach, qui a battu chez lui l’US Biskra (1-0). Mais pour l’entraîneur Salem Laoufi, qui a concédé sa première défaite depuis qu’il a pris en mains l’ASMO, les deux prochaines journées risquent d’être décisives dans l’avenir de son équipe parmi les pensionnaires du deuxième palier. En effet, les gars de M’dina J’dida auront à disputer deux rencontres de rang à domicile, ce qui constitue une aubaine pour eux afin de s’extirper de la zone rouge s’ils parviennent à réussir un carton plein. Une mission qui ne s’annonce pas du tout aisée, surtout que les adversaires ont pour nom le NC Magra, le leader incontesté de la Ligue 2 et l’USM Annaba, une équipe du milieu de tableau. «Certes, nous aurons affaire à deux gros morceaux, mais nous n’avons pas d’autres choix que de réaliser un carton plein pour conforter nos chances dans la course au maintien», prévient d’ores et déjà le coach Salem Laoufi. Par ailleurs, la direction de l’ASMO, par le biais du président du club sportif amateur, Merouane Beghor, a réitéré son appel aux autorités locales pour lui réserver le même traitement que le voisin du MC Oran, en passe de bénéficier des avantages du protocole d’accord signé avec Hyproc Shipping Company, une filiale du groupe Sonatrach. Lors de la signature du document entre les deux parties, début janvier dernier, le wali d’Oran avait promis qu’une même procédure serait effectuée prochainement au profit de l’ASMO, en butte elle aussi à d’interminables problèmes financiers depuis plusieurs saisons. Ces difficultés sont pour beaucoup, selon ses dirigeants, dans cette difficile conjoncture que traverse le club, risquant de l’envoyer en division nationale amateur.