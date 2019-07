<span style='text-decoration: underline;'>Amical/WA Tlemcen 2 - USM Bel Abbés 1 </span>:<br><span style='color:red;'>Fin des essais pour Slimani et bonjour les connivences</span>

Comme convenu, le club phare de la Mekerra a disputé en fin d’après-midi d’avant hier jeudi, sa première rencontre amicale.

Une joute qui avait pour objectif de procéder aux derniers tris de joueurs qui postulent une place au sein de l’effectif.

Chose que l’entraineur Sid Ahmed Slimani nous l’avait avoué mardi passé.

Les poulains de Aziz Abbés ont gagné par deux buts à un. Les trois réalisations de cette joute ont été inscrites par Touil et Belounes du côté du WAT alors c’est la nouvelle recrue du MCA, Gharbi qui marqua pour l’USMBA.

Une fois ce match achevé, l’entraineur a clôturé sa liste définitive en attendant les nouveaux tels les camerounais et le malien, Benmoussa, Bousalem et Yaya. Par contre, et dés la défaite concédée à Tlemcen, des voix se sont levées et ont même annoncé le divorce avec Slimani. Faut dire que ce dernier ayant pris le contrôle de l’opération de recrutements, n’a laissé aucune miette pour les faux managers qui avaient l’habitude de s’enrichir au dos du club chaque été tout en créant de la zizanie au sein de la SSPA. C’est pourquoi les amoureux de l’USMBA veulent défendre leur équipe en commentant : laissez le travailler et on verra après.