<span style='text-decoration: underline;'>OPGI</span>:<br><span style='color:red;'>Fin du calvaire pour les entreprises ?</span>

Des entreprises de réalisation des établissements scolaires ont réalisé ces structures à Oran sans recevoir aucun sou. En quelques mois, ces entreprises ont réussi à réaliser des CEM et des écoles primaires dans le cadre du programme des équipements de l’Opgi.

Quelques entrepreneurs ont soulevé cette préoccupation lors de la dernière visite du wali d’Oran, mouloud Chérifi, effectuée à travers quelques établissements scolaires qui seront ouverts lors de la rentrée scolaire prévu mercredi prochain. Le wali d’Oran a rassuré ces entrepreneurs en affirmant qu’ils vont être payés. Selon le directeur de l’opgi, Mohamed, Baroud, cette situation va être réglée dans les semaines à venir et ces entreprises vont être payées au courant de ce mois.

Selon les explications de notre interlocuteur, les procédures sont en cours pour pouvoir payer les créances. En effet, un programme de réalisation de 43 établissements scolaires a été affecté à l’Opgi d’Oran à travers plusieurs communes de la wilaya où les services de l’Opgi ont accéléré les procédures pour la réalisation de groupements scolaires, CEM et lycée notamment dans les nouvelles cités dans le but d’assurer des bonnes conditions de scolarité aux élèves et minimiser le problème de la surcharge qui reste constaté dans quelques régions de la capitale de l’Ouest, surtout avec les dernières opérations de relogement effectuées.

Pour résoudre le problème du paiement, es services de l’Opgi était en attente de crédits de paiements (CP). Chose qui a été faite avec le dégel il ya quelques mois des projets du secteur de l’éducation. La wilaya d’Oran a bénéficié dans ce cadre d’un montant de 200 milliards de cts. Les procédures sont en cours pour le contrôle financier. Une fois ce contrôle finalisé, les entreprises devront être payées. Notons parmi les établissements scolaires réalisées à Oran figurent des lycées d’une capacité chacun de 1.000 places réalisés dans les nouvelles cités d’habitation de Misserghine, Oued Tlélat et Ain El Beida (Es Sénia). Les CEM d’une capacité de 13 à 17 classes chacun se trouvent dans les communes de Hassi Bounif, Sidi Chahmi, Oued Tlélat, El Mohgoun (Arzew) et Ain El Beida (Es Sénia).

Les 27 groupes scolaires du cycle primaire sont également réalisés dans différentes régions de la wilaya. Il est prévu la réception avant la fin de l’année en cours d’un autre lot de projets d’établissements scolaires qui connaissent un taux d’avancement appréciable, dont 3 lycées.

A noter que ces structures éducatives sont réalisées par la Direction des équipements publics, l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), l’entreprise nationale de promotion immobilière et l’agence nationale d’amélioration et développement du logement (AADL).