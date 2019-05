<span style='text-decoration: underline;'>MCO 3 -NAHD 2 </span>:<br><span style='color:red;'>Fin d’une saison angoissante pour El Hamri</span>

Pour leur ultime sortie d’une saison à mettre aux oubliettes, les Hamraoua ont affronté le NAHD, une formation en vacances ayant déjà assuré officiellement son maintien en Ligue Une.

Contrairement aux Nahdistes, c’était un match capital pour les Rouge et Blanc d’El Hamri, devant obligatoirement enregistrer une victoire et rien d’autre pour éviter le purgatoire. Les Hamraoua, ont évolué devant un public en or, qui a soutenu son équipe favorite jusqu’à la dernière minute de la partie. Ils ont réalisé un important succès qui assure le maintien de l’équipe. Le fait de se produire en nocturne, a été une bonne opportunité pour Helaimia et ses coéquipiers, pour se transcender. Les hommes de Leknaoui, prennent les choses en mains, dès le coup d’envoi de la partie et retrouvent vite le chemin des filets par l’intermédiaire de Aouedj qui donnera l’avantage à son équipe. Cette réalisation en début de match, a évité aux nombreux supporters présents d’êtres stressés. La parie baissa par la suite d’intensité et le jeu se concentra essentiellement au milieu du terrain, avec quelques tentatives de part et d’autres. Après la pause, certainement trop confiants, les Hamraoua, sont surpris par un but égalisateur, inscrit par Haroun qui trompera la vigilance du gardien Litim. Réveillés de leur torpeur, les camarades de Heriet, se reprennent très vite, pour se porter en attaque et après quelques ratages, Nadji redonnera l’avantage au MCO. Les Oranais poursuivront leur pression sur l’arrière-garde Nahdiste, ce qui profitera à Mansouri pour corser l’addition, au grand bonheur des supporters présents sur les travées du stade Zabana. Evoluant à l’aise et en toute confiance, les Hamraoua, investiront le milieu de terrain. Les visiteurs quant à eux, de peur de se dégarnir en arrière, lanceront quelques brindilles par des contres rapides, ce qui a été fatal aux Oranais. Oukal profitera d’un moment d’inattention en défense, pour réduire la marque. Ce but obligera le staff technique à opérer des changements et intimer les joueurs à être plus vigilants, de peur de voir l’équipe adverse rétablir l’équilibre, ce qui aurait été catastrophique pour El Hamri. Fort heureusement, et à la grande joie des supporters, le score de 3 à 2 en restera là en faveur du Mouloudia d’Oran, qui assure définitivement son maintien. En fin de match dans son impression, l’entraîneur Leknaoui dira: «Je peux dire aujourd’hui que j’ai réussi ma mission qui consistait à faire maintenir l’équipe en ligue Une et ce, avec l’aide de tous, staff technique administratif et surtout les supporters que je salue fortement. Ça n’a pas été facile, il faut le dire, mais on a su comment motiver les joueurs pour les motiver à aller de l’avant. Le MCO est un grand club qui doit jouer les titres et non se contenter à jouer le maintien». Le président du club Belhadj, s’est contenté de dire qu’il est soulagé du maintien de l’équipe, mais que c’était sa dernière saison à la tête du club. Le premier responsable du club avait promis de faire des déclarations à l’issue du match et du coup dénoncer des personnes qui ont tenté de déstabiliser l’équipe, mais s’est abstenu. Il aurait annoncé qu’il le fera au cours d’une conférence de presse.