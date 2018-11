<span style='text-decoration: underline;'>PROJET DE REALISATION DE CONDUITES D’EAUX PLUVIALES A MISSERGHIN </span>:<br><span style='color:red;'>Finalisation des travaux au niveau du boulevard Emir Abdelkader</span>

Dans le cadre du programme des projets de développement à con crétiser pour l’amélioration du cadre de vie des citoyens et la préparation de la saison hivernale au niveau de la commune de Misseghin, les travaux concernant le projet de réalisation du réseau de conduites d’évacuation et de collecte des eaux pluviales ont été achevés .

A cet effet ,les eaux pluviales collectées vont être notamment dirigées vers les divers lieux adéquats pour éviter toute gêne aux usagers des routes ainsi que les problèmes d‘encombrements et d’inondations durant, notamment, la saison hivernale lors de grandes précipitations. Il est à noter d’autre part, que les travaux en question ont engendré des crevasses et des nids de poules au niveau de certaines routes, suite aux actions de perforation entamées pour la réalisation des conduites pluviales. A cet effet, des travaux vont être entamés dans le cadre d’opérations de réhabilitation et de goudronnage des routes et leur entretien pour régler tous les problèmes sus cités .Les services de la dite commune signalent qu’une entreprise va être désignée pour être chargée de chapoter les travaux concernant la réhabilition et l’entretien des routes au niveau du dit boulevard pour permettre aux automobilistes de conduire en toute sécurité et assurer une fluidité de la circulation en éradiquant les points noirs au niveau des voies empruntées quotidiennement par les usagers.

Bekhaouda Samira