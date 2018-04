Ce que compte la planète de volonté anti-terroriste s’était récemment donné rendez-vous à Paris pour voir les possibilités d’assécher les finances des organisations terroristes. Et ils sont nombreux, les groupes terroristes et l’origine de leur puissance financière. Cette rencontre est venue compléter un travail en amont. Mais, il est entendu qu’au vu des résultats sur le terrain, l’on est forcé de constater le caractère «à deux vitesses» de la démarche occidentale en la matière. Le comportement de certains pays vis-à-vis de ce phénomène, amène à penser que les actes terroristes n’ont pas la même consonance, selon qu’ils soient commis au nord ou au sud de la planète. On pourrait tout aussi parler d’échec patent de toutes les nations à juguler le terrorisme qui a réussi à mettre à genou plusieurs pays d’Afrique et d’Asie, grâce justement à des capacités insoupçonnées de refinancement.

La manière de gérer de nombreux conflits et l’encouragement par l’Occident de certaines actions armées et donc à leur financement indirect, a participé à amplifier considérablement la force de frappe du terrorisme à l’échelle mondiale. La bêtise occidentale ne date pas d’aujourd’hui. Le soutien armé, à peine voilé, à EL Qaïda lors de la guerre russo-afghane, a conduit à la naissance du monstre que toute la planète connaît et qui a enfanté l’horrible Daech.

C’est dire que la responsabilité des Etats-Unis et de leurs alliés est engagée dans la création, le financement et l’entretien du terrorisme jusqu’à le faire admettre comme l’un des acteurs clé de la fin du 20ème siècle et le début du 21ème. L’entretien du phénomène transparait clairement dans la gestion des conflits libyen et syrien. Ceci, a constitué un véritable appel d’air au terrorisme islamiste, ouvert une véritable brèche dans de nombreux pays africains. Il est clair que dans le développement du terrorisme, il y a incontestablement la main et l’argent de l’Occident.

Les dirigeants occidentaux, qui ne font en réalité jamais ce qu’ils disent, nourrissent le monstre, sous prétexte de considérations géostratégiques liées à leurs intérêts étroits. Les centaines de milliers de morts que provoque le terrorisme, ne semblent pas les préoccuper. Ce qui les motive principalement, c’est la sécurité de leurs Etats. Ils jugent la réussite de leurs actions contre la violence terroriste, à l’aune des victimes occidentales qu’elle fait. Mais depuis 2015 et la dérive incontrôlée des terroristes nés en occident, la donne change. Mais cela amènera-t-il les officines occidentales à changer de fusil d’épaule ? A voir le chantage à l’arme chimique, rien n’est moins sûr.

Par Smaïl Daoudi