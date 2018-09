Pour tous les argentiers du monde, chaque impôt est une âme. Une âme avec laquelle nous naissons tous débiteurs. Cette matière est indestructible, ne meurt jamais, existe dans toutes les parcelles vivantes de la planète et, surtout, elle les nourrît…..si chaque gestionnaire dans son jardin sait la cueillir. Ce qui, hélas, ne ressemble pas à l’écrasante majorité de nos maires et de leurs administrations.

Voilà un thème dérangeant que toutes les collectivités publiques en Algérie évitent d’aborder. Soit parce qu’ils ne disposent pas de liberté d’action sur ce registre des impôts, soit par assistanat de la part des services concernés de la willaya mère, soit par incompétence. Aujourd’hui, le tourbillon de la fiscalité locale se propage sur 80% des communes algériennes sans qu’une alternative officielle ne vienne endiguer la contagion. Des projets de réforme de cette fiscalité locale ont été annoncés, sans suite. Les marges de manœuvres pour les élus demeurent étroites et les collectivités locales se suicident à petit feu sans que cette question épineuse ne trouve réellement chaussure à ses pieds. Et ce, en dépit des recommandations des assises sur le développement local tenues en 2011. A l’évidence et conformément aux habitudes et aux vieux réflexes du terrain, aucune disposition décidée lors de cette gigantesque rencontre n’a été mise en œuvre.

Entre temps, sur 1541 communes que compte notre pays, 958 sont marquées par le fer rouge de la pauvreté, particulièrement celles qui vivent de l’agriculture.

Au plus haut niveau politique, personne ne se voile la face quand il s’agit de développement local. Nombre de communes vivotent dans des situations intenables, même si l’Etat avait déjà consenti 100 milliards de dinars pour consolider le développement en 2018, dont 60 milliards consacrés au « Fond Spécial Sud » et 80 autres milliards de dinars dédiés depuis 2017 au « Fond Spécial Hauts Plateaux ».

Mais en dépit de cet effort gigantesque, la controverse sur la fiscalité locale persiste. L’analyse microscopique des revenus directs pour les communes révèle que les APC ne sont pas gâtées en termes de gisements fiscal. On est toujours son propre spectateur : les élus et administrateurs ne perçoivent pas directement les taxes sur l’assainissement, ainsi que celles du foncier qui reviennent au Trésor. Seuls 10% de cette manne leur sont rétribués. Mieux, certains affirment que la fameuse Taxe sur les Activités Professionnelles, la TAP, ne serait pas versée dans les caisses communales, lorsqu’en même temps, le Ministre des Finances en personne affirme que « cette TAP aboutit directement dans les collectivités locales et qu’elle équivaut à presque l’ensemble du budget communal ». Seul, ce constat fait l’unanimité dans ce paysage fiscal sensible, celui de la perte de 50 milliards de dinars depuis qu’en 2015, la TAP qui pesait 2% du chiffre d’affaires des entreprises de production avait fondu à 1% afin d’encourager les investissements dans toutes les communes du territoire.

En somme, les collectivités locales restent tributaires des centres de décision. Sans justifier des pouvoirs pour drainer des ressources pour s’élever aux grands projets de développement, si ce n’est pas seulement pour gérer le quotidien, elles rament entre wali, Direction des Impôts, Trésor Public et département central des Finances. Pourtant, les textes de loi accordent aux communes et dans le cadre de leurs missions de développement permanent, une autonomie financière. Dans la réalité en tous les cas, elle est devenue partielle. Au plus haut niveau, elle est au centre des débats. L’organisation des assises nationales sur la fiscalité locale apportera certainement des réglages sur le drainage et les destinations des impôts recouverts par les collectivités locales. Parent pauvre du système fiscal national, la fiscalité locale se transforme aujourd’hui et par défaut en un enjeu politique. « Celui qui déterminera la péréquation financière entre les régions », rapporte un expert en la matière. Mais encore faut-il que ces collectivités locales détiennent les moyens physiques et juridiques pour lever les impôts et taxes essaimées dans leur territoire. Les élus, hommes ou dames, sauront-ils le faire ? Quand on se présente à des élections communales, c’est pour faire changer les choses ! Quant aux administrateurs des mairies, présentent-ils les compétences et le savoir pour aller puiser et récupérer l’argent du développement local qui dort dans leur circonscription ? Il est de notoriété publique que les citoyens qui activent sur la voie publique ne payent pas les taxes réglementaires. Ils font semblant de ne pas le savoir, ceux qui occupent indûment trottoirs et allées ombragées pour aménager des terrasses de café, d’autres qui squattent les routes pour vendre les véhicules d’occasion, bien d’autres aussi qui transforment les doubles voies urbaines en marchés sales et dangereux. Et ceux également qui occupent l’environnement en exposant leurs publicités sans allonger une seule dîme à la commune concernée ? Ne parlons pas enfin des plages à l’infini qui constituent un énorme gisement fiscal pour les APC du littoral : les bénéficiaires de concession honorent-ils leurs impôts auprès des APC ?

Comme il est impossible d’installer exclusivement des professionnels de la fiscalité locale à la présidence de chaque commune, il devient impératif de former les élus. Je répète, quand on brigue un siège, c’est pour faire changer les choses.

Par Fayçal Haffaf