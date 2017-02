<span style='text-decoration: underline;'>AGRICULTURE & PROMOTION</span>:<br><span style='color:red;'>Foire du miel à Médéa, les vertus nutritives en ligne de mire</span>

Une dizaine d’apiculteurs issus des communes de Médéa, Draâ-Smar, Tamesguida et Ouamri, participent à la deuxième foire du miel ouverte samedi à la place du 1er Novembre, centre-ville de Médéa.

Une gamme variée de miel, obtenue à partir de différentes essences végétales, telles que le jujubier, le chardon, l’oranger, le tilleul, l’acacia, le thym, l’eucalyptus ou le romarin, est exposée à l’occasion de cette foire du miel, organisée conjointement par la direction des services agricoles (DSA) et la chambre agricole, dans le but de promouvoir le produit mellifère local et de vulgariser les vertus nutritives d’un produit, très souvent absent de notre régime alimentaire, a-t-on expliqué. Pour les organisateurs de cette manifestation qui clôturera le 2 mars prochain, l’objectif est d’inciter le consommateur à percevoir le miel, non pas comme un remède contre certaines pathologies, mais en tant qu’aliment complet susceptible d’être consommé à longueur d’année, eu égard à ses multiples vertus, aussi bien médicinales que nutritives et l’intérêt, donc, de l’introduire dans notre régime alimentaire », ont-ils fait observer. Ces derniers estiment que l’avenir de la filière dépend de sa capacité de s’ouvrir sur le citoyen et de sortir de ce créneau traditionnel, celui de thérapie, en proposant des produits de qualité et à des prix très abordables, afin qu’elle puisse se développer, se moderniser et retrouver sa place sur le marché, ont-ils souligné. Afin de concrétiser cet objectif, les responsables de la chambre agricole et de la direction des services agricoles comptent tirer le meilleur profit du potentiel existant, constitué d’un cheptel apicole de près de 36 000 ruches, pour un nombre total de 1400 apiculteurs, répartis entre quatre zones d’exploitation mellifère, à savoir El-Azzizia (nord-est), Souagui (est), Ain- Boucif (sud-est) et Tamesguida (centre). L’option choisie, structurer la profession à travers la création d’une association des apiculteurs de la wilaya qui va, à son tour, stimuler et encadrer l’activité mellifère dans la région et contribuer à l’émergence, au sein de cette corporation, d’une tendance privilégiant la spécialisation, la modernisation du processus de production et de commercialisation, a-t-on fait savoir de même source. Une démarche qui aura un impact avéré non seulement sur la production locale, estimé à 1450 quintaux an, mais surtout, sur la qualité et le prix de ce produit, qui pourrait devenir, dans un proche avenir, accessible au citoyen, a-t-on affirmé.