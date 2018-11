<span style='text-decoration: underline;'>Stade de Belgaid </span>:<br><span style='color:red;'>Forcing pour le respect du délai de livraison</span>

Le compte à rebours s’accélère, 2021 arrive à grands pas, le wali d’Oran multiplie les visites aux chantiers du futur stade olympique et du village méditerranéen dont les travaux ayant débuté, il y a une décennie, affichent un taux de réalisation avoisinant les 80 %.

Les retards itératifs ont allongé les délais de livraison en raison de différentes entraves parfois objectives mais souvent dues au relâchement de ceux en charge du projet.

Jeudi, Mouloud Chérifi, lors d’une énième inspection a haussé le ton et apparu ferme face aux chinois représentant la société MCC. Il faut dire que certains lots connaissent, eux aussi, un ralentissement comme la clôture ou encore la pelouse dont la pose était prévue au mois d’octobre et qui n’est même pas commandée. Lors de sa dernière visite à Oran, le ministre de la jeunesse et des sports a avancé la fin de 2018 comme délai maximum pour la livraison du stade et fin 2019 pour tout le complexe. Mais cette promesse sera-t-elle tenue ?

Lui qui ne connait pas les péripéties ayant émaillé ce projet tout au long de cette décennie. Au rythme imprégné par le wali d’Oran, peut-être que cela sera réalisable.

Les chinois ont parfois usé de «malice» comme lorsque la grande partie des effectifs a été déplacée à l’autre chantier de MCC, celui de la nouvelle prison civile. Ce dépassement a coûté le poste au PDG de cette entreprise.