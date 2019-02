<span style='text-decoration: underline;'>Artisanat </span>:<br><span style='color:red;'>Formation au profit des ferronniers, des menuisiers et des cordonniers</span>

Dans le cadre du programme de développement ,de l’amélioration du secteur de l’artisanat , les services de l’association des artisans algériens d’Oran ont signé une convention de partenariat avec ceux de la Direction de la Formation et de l’Enseignement Professionnels de la wilaya d’Oran.

Cette action a pour but de permettre aux artisans qui activent dans les spécialités suivantes : Ferronnerie ,menuiserie, cordonnerie de suivre, notamment, des cycles de formations au niveau des centres qui relèvent du secteur de la formation concernée pour se perfectionner dans le métier qu’ils exercent et être plus compétents.Les participants à cette formation pourront bénéficier d’un certificat d’aptitude professionnel. Cette initiative sera concrétisée et démarrera en marge de la rentrée de la session de la dite formation de février courant.Elle est au profit des artisans adhérents à la dite association qui activent dans les domaines sus cités, depuis des années sans certificat d’aptitude professionnel. Le but de cette action est de professionnaliser encore plus ces artisans ,de leur permettre d’acquérir et d’utiliser des techniques modernes et innovantes dans la pratique de leur métier et de bénéficier de cours théoriques et pratiques dans la branche qu’ils exercent de père en fils, depuis des années.

B.Samira