<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès | Le général major Menad Nouba</span>:<br><span style='color:red;'>Formation continue pour lutter contre toute forme de criminalité</span>

Le Commandant de la Gendarmerie nationale, le général major Menad Nouba, a mis l’accent, mardi à Sidi Bel Abbès, sur l’importance de la formation continue et la nécessité de développer l’esprit combatif de ce corps de sécurité pour lutter contre la criminalité sous toutes ses formes.

Présidant la clôture du camp d’entraînement, tenu à Tagouraya, dans la commune de Bir Lehmam, le général major Nouba a insisté sur la nécessité d’une actualisation des connaissances des éléments de la Gendarmerie nationale par la formation continue et le développement de l’esprit de combat pour lutter contre toutes les formes de criminalité. Le Commandant de la Gendarmerie nationale a également mis l’accent sur la nécessité de s’adapter à toutes les situations pour lutter contre le crime par une disponibilité permanente, une coordination entre différentes unités pour lutter contre les criminels et endiguer leurs actes criminels. Le général major Menad Nouba a assisté, en compagnie des autorités locales et militaires, à un exercice d’instruction exécuté par les éléments ayant pris part à cet entraînement. Il s’est félicité du haut niveau de préparation des gendarmes et de leur haute maîtrise des techniques de combat. Des éléments relevant du détachement de la gendarmerie nationale de Mâalma (Tipasa) avaient effectué un stage de formation au niveau du camp d’instruction de Tagouraya dans la commune de Bir Lahmam.