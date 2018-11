<span style='text-decoration: underline;'>Usine «Renault Algérie» </span>:<br><span style='color:red;'>Formation de 44 jeunes en filière mécanique</span>

Pas moins de 44 jeunes bénéficient d’une formation en mécanique à l’usine «Renault Algérie» de Oued Tlélat (Oran), a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels.

En vertu d’une convention signée par cette direction et l’usine Renault, ces jeunes sont formés selon les normes internationales, a-t-on indiqué.

Pour garantir une formation de qualité aux stagiaires leur permettant de décrocher des emplois, des spécialités de haut niveau leur sont proposés dont deux de niveau 1, six autres de niveau 2, sept de niveau 3, six de niveau 4 et cinq spécialités de niveau 5.

Ces jeunes sont formés dans des spécialités de mécanique au niveau des centres de formation professionnelle (CFPA) de Bethioua, Bir El Djir, Ain El Beida, Oued Tlélat, Gdyel et l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’E Sénia.

L’usine Renault Algérie a accueilli, depuis sa mise en service en 2014, plusieurs apprentis et stagiaires pour la formation en spécialités de maintenance, peinture, plaques minéralogiques, soudure, électricité auto et conduite d’engins, entre autres.