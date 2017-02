<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté de wilaya de Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Formation de stadiers</span>

Dans le cadre d’une stratégie planifiée par la Direction générale de la sûreté nationale à la suite d’un accord conclu avec le ministère de la Jeunesse et des Sports visant à mieux combattre la violence dans les stades qui a dépassé tout entendement, les responsables de la Sûreté de wilaya, ont ouvert hier, la première formation de stadiers.

Ainsi, douze jeunes supporters de l’équipe de football ESM (Espérance sportive de Mostaganem, désignés par cette formation, et sous la couverture de la direction de wilaya de la Jeunesse et des Sports, suivent depuis hier, et pendant cinq jours, à raison de deux heures quotidiennement, des cours théoriques visant à les former comme stadiers en vue d’encadrer les spectateurs dans le football opposant l’ESM à une autre équipe.

Les officiers de police Anan Ahmed et Benamor Fodil, encadrent lesdits jeunes supporters, pour les former comme stadiers. Des cours appropriés leurs sont fournis. Ces futurs stadiers auront à tout faire, selon les méthodes apprises pour que la violence ne soit pas enregistrée dans le stade.

Pour mieux parvenir à assumer leur mission, les stadiers seront accompagnés par les policiers qui améliorent leur rendement dans la pratique.

Avant l’ouverture de ladite formation, le commissaire principal, Sadaoui Saïd, adjoint au chef de la sûreté de wilaya, le lieutenant de police Bachir Belkacem, chef de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya et le chef de la sécurité publique, ont pris tour à tour la parole pour donner les grands axes de la formation de stadiers à l’effet d’éviter la violence dans les stades, conformément aux orientations de la DGSN. Les intervenants sur l’esprit sportif que doit avoir tout stadier dans l’exercice de sa mission, notamment par un bon comportement et une bonne conduite, ont indiqué que la formation de stadier sera continue dans le stade par un accompagnement des intéressés en matière pratique. Des corrections pourront avoir lieu pour parfaire le travail du stadier. Une autre formation de stadiers pour le WAM aura lieu prochainement très probablement.

Charef.N