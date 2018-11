<span style='text-decoration: underline;'>Transport en commun </span>:<br><span style='color:red;'>Formation des chauffeurs et des receveurs de bus</span>

Formation des chauffeurs et des receveurs de bus

Dans le cadre de l’amélioration du transport au niveau de la wilaya, en application du nouveau plan pour offrir de meilleurs services aux usagers du transport en commun, surtout avec la construction de nouvelles cités d’habitation au niveau des nouveaux pôles urbains et les déménagements, de nouvelles dispositions sont prises, pour permettre de raccorder ces nouvelles cités au transport en commun, pour faciliter le déplacement quotidien des citoyens d’un point à un autre. A cet effet, lesdits services prévoient de réhabiliter ce secteur, en améliorant les conditions d’hygiène dans les bus, en les nettoyant et en formant les chauffeurs et les receveurs qui exercent dans le domaine en question. Dans le même cadre, il a été signalé que des sessions de formation seront en effet dispensées au profit de quelque 3000 employés qui activent notamment dans ledit secteur.

Bekhaouda Samira