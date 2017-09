<span style='text-decoration: underline;'>﻿Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Formation pour les membres de la HIISE des wilayas de l’Ouest</span>

Pour que la haute instance indépendante de surveillance des élections puisse accomplir convenablement et efficacement sa mission, son président M. Derbal Abdelwahab, qui ambitionne que le prochain scrutin (élections locales du vingt-trois novembre), soit propre, a souligné que l’instance de surveillance est en besoin d’un soutien en personnes, logistique et juridique.

Selon M. Derbal, la volonté politique existe pour que les élections se déroulent dans un climat serein, de manière propre et transparente. Le programme du gouvernement adopté mercredi dernier en Conseil des ministres qui consacre tout un chapitre à la tenue des élections locales du 23 novembre, en est un signe évident. Cependant, pour un véritable soutien humain et juridique, ladite instance a décidé de tenir quatre sessions de formation des membres de la HIISE des wilayas, avec le concours du ministère de l’Intérieur à Mostaganem, Skikda, Alger et El Oued. Ainsi, avant-hier à Mostaganem, les membres de la HIISE des wilayas de l’Ouest et du Sud du pays, ont participé à une session de formation, présidée par M. Moussa Yagoub, Nice, président de la haute instance indépendante de surveillance des élections.

Ainsi, les intervenants ont surtout axé, sur les modes de surveillance, l’utilisation de mots juridiques adéquats, notamment en ce qui concerne le constat éventuel d’aspects négatifs. Aussi, les relations avec les partis, le mouvement associatif et la presse, qui est un partenaire dans l’édification d’un état démocratique. Les orientations du président de la République et du gouvernement, pour des élections propres, ont été évoquées et expliquées.

A Skikda, une session analogue ayant regroupé les membres de la HIISE des wilayas de l’est, a eu lieu également avant-hier. Et le treize du mois courant, des séances similaires auront lieu à Alger et El Oued. Les préparatifs des élections locales du 23 novembre vont bon train. Au niveau des services des APC, la révision des listes électorales et le dépôt des listes de candidatures se poursuivent.

Charef.N