<span style='text-decoration: underline;'>Santé Sidi El-Houari</span>:<br><span style='color:red;'>Formation pratique à la réhabilitation du bâti ancien</span>

Une formation pratique aux métiers de réhabilitation du bâti ancien a débuté samedi au profit d’une quarantaine de jeunes, a-t-on appris du président de l’Association locale «Santé Sidi El-Houari» (SDH).

Ce stage se tient jusqu’à la fin du mois en cours sous le slogan «Un métier, une carrière» et ce, au bénéfice des jeunes demandeurs d’emploi à l’effet d’améliorer leurs chances d’insertion professionnelle, a précisé à l’APS Kamel Bereksi. L’école-chantier de l’association, implantée au quartier historique de Sidi El-Houari, abrite dans ce cadre des ateliers dans les différents segments de la construction, à savoir la peinture, la maçonnerie, la menuiserie, l’électricité et la conception de maquette, a expliqué le responsable.

Des séances dédiées à la préparation de l’entretien d’embauche, à la rédaction de curriculum vitae (CV) et de lettre de motivation sont également programmées au cours de ce stage comprenant aussi des activités culturelles et des sorties vers les sites à caractère historique, fait savoir M. Bereksi. Cette session est organisée avec le soutien de l’organisation internationale à but non lucratif «World Learning», dont le bureau national est basé à Alger.

La première action de ce partenariat entre «SDH» et «World Learning» remonte à février dernier avec la création, au siège de l’association, d’un Centre de développement de carrière (CDC) ayant pour vocation l’accompagnement des jeunes demandeurs.