<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés </span>:<br><span style='color:red;'>Formation sur la gestion des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires</span>

Le Bureau régional Afrique du nord et Sahel de l´Initiative des Cen- tres d´Excellence et financé par l´Union Européenne en vue d´atténuer les risques, NRBC organise, en collaboration avec la Direction Générale de la Protection Civile et la Direction de Protection Civile de la wilaya de Sidi Bel Abbes, une formation sur la gestion des risques NRBC.

Cette formation aura lieu à l’Hôtel Eden de Sidi Bel Abbes du 16 au 20 Décembre 2018. A ce titre, nous vous invitons à couvrir la cérémonie d’ouverture le 16 décembre à 9 heures. L´Initiative des Centres d´Excellence NRBC a été lancée en 2010 par l´Union européenne. La mise en œuvre des différentes actions et activités est conjointement assurée par la Commission européenne (CE) et l´Institut de Recherche interrégional des Nations unies sur la criminalité et la justice (UNICRI). Le Bureau régional Afrique du nord et Sahel couvre l´Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali, le Maroc, le Niger et la Tunisie et coordonne l´ensemble des activités de renforcement des capacités qui incluent des formations techniques et spécialisées sur demande des pays partenaires, l´appui à l´identification des besoins en matières NRBC et des réunions régionales d´échanges sur les priorités régionales.

M. Bekkar