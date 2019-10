<span style='text-decoration: underline;'>Relizane</span>:<br><span style='color:red;'>Forte affluence des visiteurs à la waâda de Sidi Bouabdellah</span>

La waâda annuelle de Sidi Bouabdellah, dont les festivités ont débuté vendredi à la commune d’Oued R’hiou, connait une forte affluence de visiteurs venus de différentes régions du pays et même de l’étranger. Organisée régulièrement au début de l’automne, les habitants de cette région ont pris l’habitude d’honorer les visiteurs du mausolée notamment ceux qui viennent munis d’un plat de couscous traditionnel à exposer au niveau des stands mis en place à cette occasion. Au programme de la waâda, une récitation du saint Coran, et une déclamation de quelques chants religieux et vers de la poésie moderne. Pour les amoureux de la «fantazia», une présentation est prévue également et devra être exécutée par des cavaliers montant des chevaux pur-sang arabes.

Lors de cette tradition annuelle, sont prévues aussi des troupes de danse pour éblouir les invités qui viennent admirer ce folklore avec des sonorités de la Zerna, Gasba ou encore du chant bédoui. Sidi Bouabdellah (828 -923 de l’hégire) est un des ascètes et pieux dans la région de Relizane. Il a monté une zaouia aux environs de Chlef pour la récitation du saint Coran suivant les sept (7) récitations. Il fut connu également pour sa générosité et ses bonnes actions à travers tout l’ouest de l’Algérie, a indiqué à l’APS Leila Belkacem, chercheure spécialisée dans l’histoire de la région.