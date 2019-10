<span style='text-decoration: underline;'>36e VENDREDI DE MANIFESTATIONS PACIFIQUES</span>:<br><span style='color:red;'>Forte mobilisation aux quatre coins du pays</span>

Pour le 36e vendredi de suite, des marches de protestation pacifique ont eu lieu, hier, dans la Capitale et dans d’autres wilayas du pays. La mobilisation des foules compactes et des marées humaines ont marqué la nouvelle journée de contestation du mouvement populaire qui entame désormais son neuvième mois.

Malgré la baisse du nombre de manifestants, qui réclamaient chaque semaine des changements profonds du système de gouvernance, la mobilisation est demeurée intacte au fil des mois. À Alger, sous un ciel gris où les rayons de soleil percent de temps à autre des nuages épars, les manifestants ont commencé à se regrouper par petits groupes dans quelques quartiers tels que la rue Didouche Mourad et dans différents coins de la Place Audin ainsi qu’aux environs de la faculté centrale. D’autres ont préféré s’asseoir au jardin jouxtant la Grande Poste dont le siège est barricadé pendant des mois, en attendant que des fidèles se joignent à eux, en sortant des mosquées environnantes.

Les personnes se trouvant parmi les rangs des manifestants, beaucoup sont d’un certain âge, accompagnés de beaucoup de femmes. S’agissant des mesures sécuritaires, la police est déjà là avant l’arrivée des premiers manifestants. Elle a déployé, depuis la matinée, ses effectifs qui ont pris position dans différents endroits, en prévision de la marche du jour. Par ailleurs, il est à signaler que le décor de la journée du vendredi est presque identique.

Le bruit assourdissant de l’hélicoptère de la police, qui survole le ciel du centre d’Alger, remplace le silence qui régnait avant le début des manifestations. Ainsi, aux environs de 13h00, un petit groupe de manifestants a improvisé un rassemblement rue Didouche Mouard, tandis que d’autres font les vas-et-viens, en attendant, comme chaque vendredi, la fin de la grande prière hebdomadaire. À partir de 14h00, plusieurs quartiers ont été investis par les manifestants, venus des quartiers populaires tels que Bab El Oued, La Casbah, 1er mai…etc.

La foule de manifestants, désormais compacte, a scandé une multitude de slogans tels que «le peuple veut l’indépendance », «Allah Akbar, aw jay novembre » (Dieu est grand, novembre est venu), en référence à la célébration, le 1er novembre prochain, de l’anniversaire du déclenchement de la Révolution. Les manifestants ont entonné également le nom de l’héros de la bataille d’Alger, Ali la pointe, de son vrai nom Ali Ammar, en criant en choeur «Y’a Ali » et scandant le slogan « Ya Ali, le pays en danger ».

D’autres slogans comme « Ce Hirak est un devoir national », «Djazaier hourra dimocratiya » (Algérie libre et démocratique), «Liberté pour les détenus », «aw jay novembre, chaab youkarir » (Novembre est venu, le peuple qui décide) ont été scandés par les marcheurs. Au cours de la journée d’hier, quelques manifestants ont scandé des slogans hostiles aux anciens premiers ministres et candidats déclarés à la présidentielle du 12 décembre, à savoir : Ali Benflis et Abdelmadjid Tebboune.

S’agissant d’autres revendications, comme fut le cas ces dernières semaines, les manifestants ont réclamé la libération de tous les détenus. Ils ont ainsi crié haut et fort : «libérez nos enfants », libérez les détenus ». Ces slogans ont été accompagnés par le déploiement de portraits du moudjahid Lakhdhar Bouragaa, et les militants politiques Karim Tabbou et Fodil Boumala. Les portraits et les photos faisant référence aux manifestants emprisonnés pour port de drapeaux berbères ont été également portés par les marcheurs. Il est à signaler qu’en plus des équipes bénévoles de soins, les éléments de la protection civile ont été déployés au quartier Didouche Mourad. Quant à l’affluence, en fin de journée d’hier, plusieurs quartiers d’Alger centre sont noirs.

Dans d’autres wilayas du pays, les citoyens sont sortis en nombre pour battre le pavé et réclamer les revendications habituelles. Ainsi, les marches ont eu lieu à Bouira, Constantine, Mostaganem, Bejaia, Tizi Ouzou, Boumerdès, Chlef, Blida, Oran, Mascara Annaba, Tlemcen, El Tarf… etc.

Samir Hamiche