<span style='text-decoration: underline;'>26e vendredi </span>:<br><span style='color:red;'>Forte mobilisation et retour en force de la protesta</span>

26e vendredi : Forte mobilisation et retour en force de la protesta

Le 26e vendredi a été marqué par présence de manifestants, à Alger mais aussi dans d’autres wilayas, plus importante par rapport aux derniers vendredis.

Les manifestants étaient nombreux à Alger et ailleurs pour le 26e vendredi consécutif de mobilisation où la fin de la célébration de la fête religieuse de l’Aïd El Adha et la baisse relative des températures, durant la journée d’hier, a sans doute poussé les citoyens à regagner la protesta en force.

Au niveau de la capitale, le coup d’envoi de la marche a été donné aux environs de 11 heures de la matinée. Des petits groupes de marcheurs commencent à «défiler» en chantant des slogans en chœurs et en descendant le plus souvent à partir du quartier Didouche Mourad vers les alentours de la Grande Poste.

Compte tenu d’une importante mobilisation qui était attendue, les services de sécurité ont été déployés en force au niveau de plusieurs quartiers. Ainsi, les éléments de la police, dès les premières heures de la matinée, ont pris position dans différents coins et recoins, à l’instar de l’entrée du tunnel des facultés et tout au long des quartiers environnants.

La forte présence policière a eu lieu également aux alentours de la Grande Poste, rue Ben M’hidi, rue Didouche Mourad, Rue Pasteur et Boulevard Amirouche où d’impressionnants cordons de sécurité ont été mis en place.

En plus des fourguons cellulaires qui ont été stationnés dans divers points, constituant des colonnes horizontales, la police a également déployé un hélicoptère qui n’a pas cessé de tournoyait en dessus des quartiers d’Alger-Centre.

La mobilisation pacifique du 26e vendredi a atteint son apogée à la sortie des mosquées où, vers 14h00, les fidèles, venus de plusieurs quartiers, ont rejoint en masse les manifestants qui étaient déjà dans les rues.

La convergence de manifestants, venus de Bab El Oued, de Bab Ezzouar, des hauteurs d’Alger, entre autres, a duré plusieurs heures.

À partir de 14h00, les rangs des manifestants, constitués aussi de personnes âgées, femmes et enfants, grossissaient au fur et à mesure et la foule devienne compacte au bout de quelques minutes.

Munis de drapeaux aux couleurs nationales, les manifestants ont scandé plusieurs slogans, en déployant de nombreuses pancartes sur lesquelles une multitude de revendications étaient inscrites.

Un drapeau géant de dizaines de mètres de longueur sur lequel sont écrits les noms des 48 wilayas du pays, a été déployé et soulevé par de nombreux manifestants.

Par ailleurs, dans quelques quartiers, des citoyens ont prononcé des discours, à l’aide de microphones et haut-parleurs, proposant des solutions de sortie de crise. Il convient de signaler que le 26e vendredi a été marqué par une forte présence de la gente féminine et des familles étaient dans les rangs des marcheurs.

De leur côté, des secouristes bénévoles, des éléments de la Protection civile ainsi que des équipes de nettoyage étaient aussi présents durant la journée d’hier.

Quant aux revendications du 26e vendredi, les slogans ne sont pas trop différents de ceux que les manifestants avaient scandés durant les précédentes journées de mobilisation. La revendication principale est de faire partir tous les symboles du système ainsi que la libération des détenus du Hirak. Les marcheurs ont ainsi réitéré leur appel à la libération du moudjahid Lakhdhar Bouragaâ et les manifestants emprisonnés pour port de drapeaux autres que le drapeau national.

S’agissant des slogans, ils n’en manquent pas. «Ouled França (Les enfants de la France) dégage dégage», « Pour un Etat civil », «libérez nos enfants», « Le peuple veut l’indépendance», « appliquez l’article 7 et 8 », «L’article 7, le pouvoir est au peuple» et « y’en a marre des voleurs», ont scandé les marcheurs.

Concernant le dialogue auquel a appelé l’Instance nationale de dialogue et de la médiation, il a été rejeté, comme en témoignent les slogans et les pancartes des manifestants : «Karim Younès à la poubelle», « Pas de dialogue avec les bandes». « Dégage dégage, gouvernement du bricolage».

Il convient de préciser, par ailleurs, que les marcheurs ont dénoncé la manière dont les médias couvrent les manifestations, ce qui n’était pas, estiment-ils, leur goût.

Signalons enfin que la forte mobilisation ayant marqué le 26e vendredi a été aussi constatée dans plusieurs wilayas comme fut le cas à Béjaïa, Tizi-Ouzou, Bouira, Mostaganem, Oran, El Tarf, Constantine, entre autres.

Samir Hamiche