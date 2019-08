<span style='text-decoration: underline;'>Marche hebdomadaire des étudiants</span>:<br><span style='color:red;'>Forte mobilisation lors du 26ème mardi</span>

Les étudiants ont marché hier pour le 26ème mardi consécutif. La nouvelle journée de manifestation hebdomadaire, coïncide avec les commémorations du double anniversaire du congrès de la Soummam et l’offensive du Nord-Constantinois.

Une nouvelle fois, les étudiants ont marché dans les quartiers d’Alger pour réclamer le départ de tous symboles du système et un changement profond de l’architecture de gouvernance.

Malgré que les étudiants fussent moins nombreux par rapport aux premières semaines de la mobilisation, la manifestation d’hier a gagné en intensité, en comparaison à la semaine écoulée.

Les universitaires, qui ont également battu le pavé dans d’autres wilayas universitaires du pays, ont bravé une chaleur suffocante et des températures caniculaires pour crier et fort leur rejet du dialogue auquel a appelé l’Instance de la médiation et du dialogue.

L’application des articles 7 et 8 de la Constitution, a été clamée aussi par les manifestants comme en témoignent les différentes pancartes soulevées çà et là. Tout au long de leur périple, les étudiants, munis de banderoles, pancartes et drapeaux aux couleurs nationales, ont eu le soutien d’autres citoyens. Ces derniers, ont d’ailleurs rejoint la marche hebdomadaire et les rangs des anniversaires ont pris de l’épaisseur au fur et à mesure. Des personnes âgées, constituant plusieurs carrés, ont marché avec les étudiants, en clamant leur lot de revendications à travers des pancartes prises sur les mains et des slogans scandés à tue-tête.

Quant au plan de la marche, l’itinéraire habituel à savoir: Place des Martyrs-Place Maurice Audin, puis un rassemblement devant la Grande Poste, a été reconduit durant la journée d’hier.

Les étudiants ont ainsi entamé leur marche dans la matinée, vers 10h30, en se dirigeant ensuite vers Place Maurice Audin. Les manifestants ont traversé les quartiers Bab Azzoune, Ali Boumendjel, Rue Ben M’Hidi, La Grande Poste, Boulevard Amirouche et enfin Place Maurice Audin.

Face à la mobilisation des étudiants, les services de sécurité ont déployé un important dispositif sécuritaire où des dizaines d’éléments sont positionnés dans pratiquement tous les quartiers sillonnés par les étudiants.

En plus d’un hélicoptère qui tournoyait dans le ciel d’Alger-Centre, des fourgons cellulaires ont été stationnés dans différents recoins, sous forme de colonnes horizontales.

Vers midi, les étudiants ont improvisé un rassemblement devant le siège de l’Instance du dialogue et de la médiation, à l’entame de la Rue Ben M’Hidi.

Une multitude de slogans hostiles au dialogue prôné par cette instance, présidée par Karim Younès, ont été scandés à l’instar de: «Pas de dialogue avec les gangs» et «Karim Younès dégage, dégage», entre autres.

Après cette halte ayant duré quelques minutes, les étudiants ont continué leur chemin en scandant une autre série de slogans.

Comme à l’accoutumée, les manifestants ont réclamé la libération des détenus du Hirak, à leur tête Lakhdar Bouregaâ ainsi que les manifestants emprisonnés pour port de drapeaux berbères, a été clamée avec insistance. «Libérez nos enfants», «Libérez Bouregaâ», ont clamé les étudiants.

Enfin, les manifestants, après plusieurs heures de marches, se sont dispersés en fin de journée, dans le calme sans le moindre incident.

Samir Hamiche