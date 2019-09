<span style='text-decoration: underline;'>JM Oran-2021</span>:<br><span style='color:red;'>Franc succès pour la campagne estivale de promotion de la 19e édition</span>

La campagne estivale de pro

motion de la 19e édition des

Jeux méditerranéens que va abriter la ville d’Oran en 2021 et qui a été clôturée le week-end dernier a connu un franc succès, selon ses organisateurs. Plus de 200 bénévoles ont participé aux quatre étapes de cette campagne, la première du genre, et qui avait pour théâtre notamment les plages et les places publics qui ont accueilli nombreux estivants, a précisé la même source. Plusieurs secteurs ont également contribué à la réussite de cette opération, à l’image de la direction régionale du transport maritime, la direction locale de transport, la coordination du mouvement de citoyenneté, le service d’ordre avec ses différents corps constitués, ainsi que la commune d’Aïn El Turck où sont implantées plusieurs plages concernées par cette campagne, indique-t-on encore.

Cette action a permis aussi de jauger le degré de mobilisation des bénévoles en vue de contribuer à la réussite de la grande manifestation sportive régionale que le pays se prépare à abriter pour la deuxième fois de son histoire. Les organisateurs de la campagne se sont déclarés, à cet effet, très satisfaits du rendement des bénévoles ayant pris part à l’opération, et qui se sont montrés très disponibles pour aider à la promotion de l’évènement sportif. Le comité d’organisation national des jeux méditerranéens accorde un intérêt particulier au rôle que sont censés jouer les bénévoles pour assurer la réussite du rendez-vous méditerranéens.

Le dit comité aspire à engager au moins 3.000 bénévoles pour l’accompagner dans l’organisation de la 19e édition, et ce, pour être en conformité avec les exigences du comité international des jeux méditerranéens, et qui ont été rappelées lors de la précédente visite d’une délégation composée de hauts responsables de cette structure à Oran en juillet dernier.

Le comité des bénévoles, à sa tête Hamid Guenoun, est ainsi passé à la vitesse supérieure en matière de promotion des Jeux méditerranéens après avoir organisé cette campagne estivale, assurent encore ses membres qui prévoient d’autres actions dans ce sens, surtout qu’ils ont été encouragés par la réaction positive des estivants «tous impatients d’accueillir l’évènement sportif dans la capitale de l’Ouest du pays», se réjouisse-t-on de même source.