<span style='text-decoration: underline;'>La «nouvelle arme offensive» de l’Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>France Football fait l’éloge de Bounedjah</span>

Le magazine France Football a fait mardi, dans un portrait, l’éloge de l’attaquant international algérien Baghdad Bounedjah, le qualifiant de «nouvelle arme offensive» de l’Algérie qui explose aujourd’hui. «Il faudrait être aveugle pour ne pas remarquer le talent de Baghdad Bounedjah», a fait remarquer le magazine qui a relaté le parcours de ce joueur que l’ex-sélectionneur Vahid Halilhodzic avait refusé d’intégrer en équipe nationale.

Pour France Football, les coachs et les dirigeants qui l’ont vu venir sur le terrain savaient qu’il «n’avait rien à faire» avec eux et qu’il fallait l’aider à partir sous d’autres cieux. Cependant, Bounedjah, qui n’était pas connu du mercato international et manquait de visibilité, comme la plupart des Algériens, a réussi à rejoindre l’Etoile du Sahel, à l’âge de 21 ans. Il montra ses capacité et fait «très fort» dans ce club tunisien où, entre 2013 et 2015, l’Algérien dispute 66 matches, inscrit 53 buts et remporte une Coupe nationale et la Coupe de la Confédération africaine, dont il a terminé meilleur buteur avec six réalisations, rappelle le magazine, relevant qu’il commença alors à attirer les convoitises. Ayant rencontré le journaliste de France Football, il y a trois mois, Bounedjah aurait confié ses ambitions : «Je vois mon avenir en Europe. Je veux passer un cap pour me faire un nom et évidemment, j’aimerais disputer les compétitions européennes de clubs». Une vision, selon le magazine qui a interrogé ceux qui l’ont vu évoluer de près au Qatar, partagée par l’ex-capitaine de l’EN, Madjid Bougherra, qui a affirmé que «c’est un joueur complet. C’est un joueur pétri de qualités. Il peut évoluer en Europe très facilement». «Il est intelligent dans son placement et il sait faire mal au défenseur. Il sait aussi se faire oublier. C’est un finisseur qui sait la mettre au fond. Il a de l’avenir, c’est le moment pour lui de passer un cap. J’espère le voir en Europe», a ajouté «Magic». Pour Nadir Belhadj, Baghdad Bounedjah «doit maintenant viser un bon club en Europe. Il doit travailler, mais il a clairement de belles qualités pour réussir». France Football pense que le nouveau sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, est «sous le charme» de cet attaquant et «a pu mesurer l’étendue du talent du garçon». «C’est le seul joueur que je craignais quand on jouait contre Al-Sadd. C’est un véritable poison, et il monopolise l’attention de toute la défense (…) Baghdad veut rattraper son retard en équipe nationale. Avec sa fougue, sa combativité et son tempérament de gagneur, il peut aller loin», a déclaré à son sujet Djamel Belmadi.