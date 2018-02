<span style='text-decoration: underline;'>Le CAMRA et le CNAPESTE manifesteront demain</span>:<br><span style='color:red;'>Front social: c’est l’impasse</span>

Il faut dire que l’absence de compromis participe au pourrissement de la situation dans les secteurs de la Santé et de l’Education nationale et délivre à l’opinion nationale une image quelque peu délétère du front social.

Le Collectif autonome des médecins résidents algériens (Camra), promet de faire de ce lundi, un jour de grande mobilisation. Dans un communiqué rendu public ce week-end, le Camra a, en effet, appelé à une grande manifestation censée être une démonstration de force des médecins résident face à ce qu’ils qualifient de menaces proférées par le ministère de tutelle qui, lit-on dans le communiqué, a interrompu les négociations.

Lesquels pourparlers étaient stériles selon les propos du même communiqué. Sans annoncer la nature de la manifestation ni son lieu exact, le Camra espère néanmoins fédérer les 15.000 résidents et plus encore, puisque l’appel est également adressé aux médecins externes.

D’ailleurs, on parle dans les milieux syndicalistes, d’un probable écho à cet appel. Des bruits insistants évoquent un mouvement de grève qu’enclencheraient les externes, justement pour la journée de demain. Sauf contre-ordre ou mauvaise organisation en raison de la non communication du lieu de la manifestation, l’on pourrait se retrouver ce lundi avec un rassemblement sans précédent du corps médical au niveau même de la capitale.

Il faut dire que l’actualité récente sur ce dossier, montre une radicalisation de la situation. Et pour cause, au refus de tout compromis de la part des grévistes, est opposée une décision de ponction sur les salaires, voire leur gel, dans l’ensemble des CHU du pays.

Des mesures qui, mêmes légales, ont tendance apparemment, à radicaliser encore plus le mouvement du Camra, d’où les chances de succès de la démonstration de force de demain. Il reste cependant, qu’un succès sur le terrain de la manifestation ne signifie pas la fin de la crise, puisque la problématique du service civil, telle que posée par les médecins résidents, reste entière et il ne semble pas se trouver un quelconque rapprochement des points de vue entre le ministère de la Santé et les grévistes.

Il faut dire, par ailleurs, que l’absence de compromis participe au pourrissement de la situation dans le secteur de la Santé et délivre à l’opinion nationale une image quelque peu délétère du front social, ce qui n’est pas pour arranger les choses sur une scène pas très encourageante, avec en plus de ce mouvement de débrayage, celui du Cnapeste prend, lui aussi, une tournure inquiétante. Et pour cause, on en est arrivé dans le secteur de l’Education nationale à s’échanger des propos peu diplomatiques et le bras de fer va en se durcissant.

Les portes du dialogue semblent être fermées par les deux parties et les mesures administratives de ponctions sur salaires et de radiation pure et simple du corps enseignant de nombreux grévistes a scellé le sort d’un mouvement de protestation qui n’a jamais eu bonne presse dans l’opinion nationale.

Les motifs encore flous, censés appuyer le mouvement du Cnapeste, rendent le syndicat très impopulaire auprès des parents d’élèves. Mais qu’à cela ne tienne, les enseignants grévistes tiennent à leur mouvement et s’en vont, dès demain dans une opération-test de leur capacité de mobilisation.

En effet, le syndicat a invité l’ensemble des enseignants à des sit-in devant les directions de l’Education de toutes les wilayas du pays. Du succès ou de l’échec de ses rassemblements dépendra l’issue de la grève du Cnapeste.

Mais ce qu’il faut retenir, ce n’est pas tant les bras de fer qui se jouent entre deux syndicats et leur tutelle, mais cette impression de «chaudron» que ces deux «opérations» syndicales vont donner à l’opinion nationale. Il est entendu qu’aucune crainte particulière n’est à signaler, mais il faut aussi relever que ces deux grandes manifestations apporteront la preuve aux Algériens que la Santé et l’Education sont deux secteurs où les choses ne vont pas bien. On peut supposer que le Camra et le Cnapeste se «nourriront» chacun du mouvement de l’autre, dans une sorte de «symphonie» syndicaliste déjà prévue par l’ensemble des observateurs.

Alger: Smaïl Daoudi