<span style='text-decoration: underline;'>JS Saoura </span>:<br><span style='color:red;'>Fuite en Turquie de son défenseur camerounais Jean Jules Bapidi</span>

La direction de la Jeunesse Sportive de la Saoura (Ligue 1 Mobilis) a confirmée samedi à l’APS, la fuite en Turquie de son défenseur camerounais Jean-Jules Bapidi , après que ce dernier a reçu une convocation de la sûreté de wilaya d’Alger pour conduite en état d’ivresse à Alger.

«Ce joueur est en situation d’abandon de poste après sa fuite en Turquie et ce après avoir reçu une convocation de la police judicaire pour conduite en état d’ivresse à Alger’’, a-t-on précisé. «Les instances nationales notamment, la ligue de football professionnelle (LFP), la fédération algérienne de football (FAF) ainsi que la fédération internationale de football (FIFA) ont été saisies au sujet de la situation de ce joueur», a t- on signalé.

Le comité de discipline de la JS Saoura avait sanctionné le joueur camerounais d’une amende d’un million de dinars pour absence non justifiée aux entrainements spécifiques de préparation en vue de la nouvelle saison du championnat de Ligue 1.