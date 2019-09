<span style='text-decoration: underline;'>Constantine </span>:<br><span style='color:red;'>Fuites de gaz signalées dans une dizaine d’ immeubles de la cité 2150 logements à Ali Mendjeli</span>

Plusieurs fuites de gaz ont été signa- lées lundi dans une dizaine d’immeubles de la cité 2150 logements AADL, située à l’extension Ouest de la nouvelle ville Ali Mendjeli (Constantine), suscitant un sentiment de panique parmi les habitants, a-t-on constaté.

“”Ces fuites ont été signalées ces deux deniers jours au niveau de plusieurs appartements des immeubles de l’ilot 4 de ce nouveau site, livrés en août dernier’’, ont indiqué à l’APS des habitants de cette cité. Selon la responsable de l’information auprès de la direction de la concession de l’électricité et du gaz de Constantine, Ouahiba Takhrist, «l’installation non conforme de conduites de gaz à l’intérieur de certains appartements et l’absence de régulateur gaz dans les compteurs de gaz sont à l’origine de ces fuites». Cette même source a souligné également que «les équipes de maintenance de cette concession sont à pied d’œuvre actuellement pour contenir ces fuites de gaz’’, ajoutant que «toutes les mesures préventives ont été prises pour éviter le moindre incident et assurer la sécurité des citoyens’’