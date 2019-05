<span style='text-decoration: underline;'>Assurant qu’il n’a aucune ambition politique </span>:<br><span style='color:red;'>Gaïd Salah affirme que la justice est libérée des contraintes et pressions</span>

Dans un nouveau discours prononcé hier, le Général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), s’est exprimé sur des questions politiques et le processus de lutte contre la corruption, assurant qu’il n’a «aucune ambition politique».

En visite de travail et d’inspection à la 4ème Région militaire à Ouargla, Gaïd Salah s’est longuement exprimé sur la lutte contre la corruption, affirmant que la justice ne fait pas face à d’entraves ou pression, réitérant son engagement à l’accompagnement du peuple algérien.

«La libération de la justice de toutes les formes de contraintes, de diktats et de pressions» «lui a permis d’exercer ses missions en toute liberté, de couvrir la plaie et d’assainir le pays de la corruption et des prédateurs», a-t-il affirmé.

Il a indiqué dans ce sens, que la libération des contraintes dont faisait face la justice, est l’un des motifs de satisfaction des citoyens.

Dans son discours prononcé lors de la quatrième journée de sa visite dans la 4ème région militaire, Gaïd Salah a dénoncé des parties ayant critiqué le travail de la justice sous prétexte que cette mission-jugement des personnes impliquées dans la corruption- ne constitue pas une priorité.

En les qualifiant de saboteurs, Gaïd Salah, a affirmé que ces mêmes parties veulent sauver les têtes de la bande des mains de la justice, assurant qu’ils seront jugés; le prochain président élu se chargera de les juger. «Les porte-voix et les apôtres de la bande tentent de saborder cette noble démarche par la désinformation de l’opinion publique nationale et prétendent que le jugement des corrupteurs ne constitue pas une priorité, et qu’il y a lieu de surseoir à ces mesures, jusqu’à l’élection d’un nouveau Président de la République qui se chargera de juger ces prédateurs» a-t-il affirmé et d’ajouter: «l’objectif réel derrière cela, est d’essayer par tous les moyens d’entraver cette démarche nationale majeure, afin de permettre aux têtes de la bande et à leurs acolytes de se soustraire et de s’échapper de l’emprise de la justice».

Parlant de la bande, Gaïd Salah a affirmé qu’elle «a essayé d’imposer sa présence et ses desseins. Toutefois, les efforts de l’ANP et de son commandement novembriste, étaient aux aguets et ont mis en échec ces complots et conspirations, grâce à la sagesse, la clairvoyance et la perception profonde du déroulement des événements et l’anticipation de leur évolution» a-t-il déclaré.

«Nous n’avons aucune ambition politique mis à part servir notre pays»

Dans la seconde partie de son discours, le général Gaïd Salah a réitéré son engagement personnel à accompagner le peuple algérien dans sa démarche pacifique, affirmant qu’il n’a aucune ambition politique que de servir le pays.

Il a ainsi réitéré son «engagement personnel auquel il ne renoncera jamais, à accompagner le peuple algérien, de manière rationnelle, sincère et franche, dans ses marches pacifiques et matures, ainsi que les efforts des institutions de l’Etat et de l’appareil de justice».

Par ailleurs, le Chef d’état-major a également rassuré qu’il respectera la Constitution et les lois républicaines en n’ayant aucune ambition politique dont le seul objectif est de servir le Pays. «A cet égard, je me suis engagé personnellement à maintes reprises, devant Allah et devant la patrie et l’histoire, et c’est là un engagement solennel auquel je ne renoncerai jamais, par respect à la Constitution et aux lois républicaines a-t-il dit.

Et d’ajouter: «que tout le monde sache que nous nous sommes engagés à maintes reprises et en toute clarté que nous n’avons aucune ambition politique mis à part servir notre pays conformément à nos missions constitutionnelles et le voir prospère et en sécurité. Telle est notre ultime finalité».

Alger: Samir Hamiche