<span style='text-decoration: underline;'>Afin de construire une Armée forte </span>:<br><span style='color:red;'>Gaid Salah appelle à fournir davantage d’efforts persévérants</span>

Lors du quatrième jour de sa visite à la 2ème Région militaire et après avoir supervisé le déroulement d’exercices de tirs avec missiles contre des cibles terrestres et de surface, et suite aux réunions d’orientation tenues avec les cadres et les personnels de la Région, le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-major de l’ANP a présidé une réunion de travail au siège du Commandement de la Région » où il a suivi un exposé global portant sur la situation générale dans le secteur de compétence, présenté par le général-major Meftah Souab, commandant de la Région».

Le vice-ministre de la Défense nationale a prononcé, ensuite, une allocution dans laquelle «il a mis l’accent sur la nécessité de fournir davantage d’efforts persévérants afin de construire une Armée forte, moderne et développée qui s’articule sur la ressource humaine qualifiée et spécialisée, capable d’assimiler parfaitement et avec adresse les nouvelles techniques et les technologies de pointe. Une ressource digne d’être à la hauteur des enjeux accélérés imposés par le devoir de la sauvegarde de l’indépendance de l’Algérie, de sa souveraineté nationale et de la protection de son intégrité populaire et territoriale ».

Le général de corps d’Armée avait indiqué lundi, lors de son allocution prononcée devant les cadres et les personnels de la Région, qu’«il est devenu clair aujourd’hui que la bande et tous ceux qui orbitent autour d’elle et se soumettent à ses ordres, sont des intrus et des étrangers au peuple algérien», rappelle le communiqué du ministère de la Défense.

Pour le chef d’Etat-major de l’ANP, «il est clair aujourd’hui que cette bande et tous ceux qui orbitent autour d’elle et se soumettent à ses ordres, sont des intrus et des étrangers au peuple algérien», soulignant que «celui qui ne sert pas l’intérêt de la patrie dans son sens réel est un intrus, voire un ennemi de la patrie».

En effet, a-t-il ajouté, «ce groupe n’a pas le droit de réfléchir, car les parties occultes, qui se tiennent derrière lui, sont le cerveau qui réfléchit à leur place et leur ordonne d’exécuter», affirmant, à ce propos, que «nos paroles ne sont pas infondées, nous disposons de données qui confirment l’implication de ces traitres et nous entreprendrons sans nul doute toutes les mesures nécessaires contre ce groupe en temps opportun et au nom de la loi».

«Aucune tolérance n’est permise envers ce groupe qui s’est habitué à imposer sa volonté inique sur la majorité. Cette ère d’iniquité est révolue à tout jamais», a fait savoir le général de corps d’Armée, ajoutant qu’«aujourd’hui, la parole est au peuple algérien qui saura comment construire l’Etat de droit où nul n’est souverain que la loi».

Il a mis en garde que «quiconque tenterait d’entraver ce processus nuira à sa propre personne. Les hommes intègres de l’Algérie n’accepteront plus désormais que les ennemis de la patrie interfèrent dans le destin de la Nation».

Il a rappelé, dans le même contexte, que «le peuple algérien a énormément souffert durant l’ère coloniale, et ne revivra jamais, quelles que soient les circonstances, d’autres moments de souffrance. Telles sont les attentes légitimes que les hommes fidèles, nobles et loyaux envers Allah et la patrie veilleront à concrétiser sur le terrain», a-t-il dit.

«Ils parlent et agissent sans tergiversation, à l’image de ceux qui prétendent être cultivés et connaitre la loi, mais agissent en totale contradiction avec la loi et complètement loin de ce qui est juste, à travers des déclarations tendancieuses, omettant que l’unique critère pour juger des actes et des paroles est le peuple algérien. Aussi, que celui qui veut mesurer sa vraie valeur se porte candidat, sinon tout le reste n’est qu’ineptie et sans aucune valeur», a fait savoir le général de corps d’Armée.

N.G