<span style='text-decoration: underline;'>﻿Au 2ème jour de sa visite en 5ème Région militaire</span>:<br><span style='color:red;'>Gaïd Salah inspecte l’Unité de Construction Navale à Annaba</span>

Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a procédé jeudi à l’inspection de l’Unité de Construction Navale à Annaba, dans le cadre de sa visite de travail et d’inspection en 5ème Région militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«A u deuxième jour de sa visite en 5ème Région militaire, le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a procédé, jeudi 24 août 2017, en compagnie du Général-Major, Athamnia Ammar, Commandant de la 5ème Région militaire et du Général-Major, Mohamed Larbi Haouli, Commandant des Forces Navales, à l’inspection de l’Unité de Construction Navale à Annaba», précise le communiqué.

A l’entame de cette visite, le Général de Corps d’Armée «a suivi un exposé global sur les missions et les composantes de cette Unité, présenté par son Commandant, avant d’inaugurer la troisième vedette fabriquée au niveau de cette Unité par des mains algériennes et d’inspecter ensuite ses différentes structures et ateliers de production», note la même source. A noter que l’Unité de Construction Navale à Annaba «est une filiale de l’Entreprise de Construction et de Réparation Navale de Mers El-Kebir (2ème Région militaire). Elle prend en charge la réalisation des vedettes de sauvetage, la fabrication des embarcations semi-rigides et la rénovation des coques des navires en service ainsi que l’installation des équipements et des systèmes de bord, outre sa participation en matière de maintenance et réparation des embarcations de pêche au profit des secteurs public et privé», rappelle le communiqué. «Dans cet élan et depuis son inauguration en février 2016 par le Général de Corps d’Armée, cette Unité a procédé à la maintenance et la réparation de quatre-vingt-dix (90) embarcations de pêche non seulement de la wilaya d’Annaba mais de différentes wilayas côtières du pays, d’autant plus qu’elle emploie un important nombre de citoyens de la région contribuant ainsi à fournir des poste d’emploi et à réduire le taux de chômage», ajoute la même source.

A l’occasion de cette visite, le chef d’Etat-major de l’ANP «a rencontré les cadres, personnels et ouvriers de cette Unité, où il a prononcé une allocution d’orientation, à travers laquelle il a tenu à rappeler le grand intérêt qu’accorde le Haut Commandement de l’ANP à la modernisation et au développement des Forces Navales, tout en les exhortant à parfaire la maîtrise des technologies requises dans le domaine de la construction des navires et vedettes». «Ceci constitue l’essence de la visite que j’effectue aujourd’hui à l’Unité de Construction Navale à Annaba après maintes visites où j’ai mis l’accent sur l’importance majeure que nous accordons au domaine de la construction et de la réparation des différents types de vedettes, non seulement pour le compte des Forces Navales, mais également au profit des secteurs de la pêche maritime public et privé, et ce, à travers la réparation et la maintenance des embarcations de pêche, dont l’importance économique et sociale est manifeste», a souligné Gaïd Salah.

«A ce titre, a-t-il affirmé, et afin d’aboutir à la concrétisation de ces objectifs majeurs aux multiples dimensions militaire, économique et social, je tiens à rappeler aujourd’hui les cadres et personnels de cette Unité à caractère économique et social, à parfaire la maîtrise des technologies requises dans le domaine de la construction des navires et vedettes». Pour le Général de Corps d’Armée, «telle est la démarche assurée et fructueuse que nous suivons avec persévérance et dévouement, sous le commandement et avec les orientations de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense nationale».

Il a assuré, à ce propos, que «cette démarche va procurer, sans doute, la propulsion nécessaire aux actions de cette importante Unité, et ce, dans le cadre d’une vision perspicace et d’une approche pratique, prospective et clairvoyante fondée sur la détermination à promouvoir nos fabrications militaires émergentes et prometteuses dans tous les domaines possibles», relevant que «pour ce faire, les valeurs de la rigueur dans l’accomplissement des missions assignées, du dévouement à la patrie et de s’exceller dans la concrétisation des objectifs escomptés, s’imposent». Par la suite, le Général de Corps d’Armée a écouté les interventions des personnels de cette Unité qui «ont exprimé leur gratitude pour l’intérêt que porte le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire au développement de ce domaine des fabrications militaires, indique, par ailleurs, le communiqué, précisant que l’étape suivante de la visite du Général de Corps d’Armée «consistait en la pose de la première pierre du projet de construction du Cercle de Garnison d’Annaba».