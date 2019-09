<span style='text-decoration: underline;'>Pour permettre aux citoyens d’exercer leur devoir électoral dans la sécurité </span>:<br><span style='color:red;'>Gaïd Salah : «L’ANP prendra toutes les dispositions»</span>

Le discours qui confirme, si besoin, la détermination de l’ANP de sortir le pays de la crise institutionnelle, relève également le bien fondé de cette posture, dont le principal souci consiste à sauvegarder l’Etat-nation et son caractère républicain.

L’élection présidentielle doit impérativement se tenir dans les meilleures conditions de sécurité. C’est là l’engagement pris par l’ANP et le chef d’état-major, l’a rappelé, ce jeudi, à partir de Bechar où il a prononcé une allocution devant un parterre d’officiers. Ahmed Gaïd Salah a clairement précisé dans son discours que le Haut Commandement de l’Armée est en passe de réunir toutes conditions, à travers des dispositions nécessaires à même de permettre aux citoyens d’exercer leur devoir électoral dans «le calme et la sérénité» le chef d’état-major parlait de la Présidentielle du 12 décembre prochain.

Le général de corps d’armée, a, à ce propos souligné sans aucune nuance que l’ANP «prendra, incessamment, toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux citoyens d’exercer leur droit électoral dans le calme et la sérénité et dans les meilleures conditions sécuritaires».

L’engagement du Haut Commandement de l’ANP est mu par la détermination de l’Institution militaire de demeurer aux côtés du peuple, en créant les conditions d’un scrutin honnête et transparent. C’est la revendication des Algériens et l’ANP tient à la réaliser. Cela étant dit, il y a lieu de retenir que les préparatifs en vue de la présidentielle avancent à une cadence très satisfaisante et tout porte à croire que le rendez-vous du 12 décembre prochain sera respecté. D’ailleurs, tout le monde se rend compte que «les préparatifs ont bel et bien été lancés sur le terrain pour la réunion de toutes les conditions nécessaires et idoines au bon déroulement de cette échéance décisive pour la Nation», a précisé M. Gaïd Salah. Le chef d’état-major en veut pour preuve de cela l’adaptation et l’amendement de la loi organique relative au régime électoral «de manière à répondre aux aspirations légitimes de notre peuple vaillant et à travers la mise en place de l’Autorité nationale indépendante des élections», qu’il a qualifiée d«“évènement phare dans le processus de sortie de la crise».

Soulignant que l’ANIE s’est vu dotée de toutes les prérogatives lui permettant, à titre exclusif, de superviser toutes les étapes de l’opération électorale, il a rappelé que c’est là «une première pour notre pays» et un bond qualitatif dans le processus de l’édification national, conférant davantage de crédibilité et de transparence à cette opération.

Après avoir salué «le sens de responsabilité et l’engagement affichés par le staff de cette Autorité», avec l’objectif de donner à la présidentielle une dimension historique, stratégique et un témoignage de la souveraineté du peuple algérien, le Général de corps d’Armée a affirmé que «ce rendez-vous historique sera une fête pour l’Algérie et ses loyaux enfants sur la voie de la solution constitutionnelle pour une sortie de crise».

Il a ajouté que «c’est dans ce cadre précisément, que s’inscrit notre attachement constant au processus constitutionnel et notre souci quant au respect, strict et total, des lois de la République.

Notre ligne de conduite de laquelle nous n’avons jamais dévié quelle qu’en soient les circonstances, car il s’agit de la seule et unique issue de réalisation des grands objectifs escomptés et de laquelle dépend l’avenir du pays».

