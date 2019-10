<span style='text-decoration: underline;'>Affirmant que cette démarche nationale noble émane de la volonté du peuple </span>:<br><span style='color:red;'>Gaid Salah: «L’élection présidentielle aura lieu à la date prévue»</span>

Le Vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le Général de Corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, a affirmé mercredi à Alger, que l’élection présidentielle aura lieu à la date prévue, à savoir le 12 décembre prochain.

Dans une allocution d’orientation lors de la visite de travail effectuée au Commandement des Forces de défense aérienne du territoire, le Vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le Général de Corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, a affirmé que l’élection présidentielle aura lieu à la date prévue, à savoir le 12 décembre prochain.

Ahmed Gaid Salah a aussi souligné que l’ANP soutient l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) qui supervise toutes les étapes du processus électoral, un soutien qui se poursuivra «jusqu’à la réalisation de l’objectif ultime qui est le déroulement de l’élection présidentielle à la date fixée, soit le jeudi 12 décembre 2019».

Le Vice-ministre de la Défense nationale a affirmé, dans ce cadre, que cette échéance «aura lieu à la date fixée car, cette démarche nationale noble, émane de la volonté du peuple, à savoir «toutes les catégories du peuple algérien, à l’exception de la bande et de ceux qui orbitent autour d’elle».

«L’objectif du peuple algérien, soutenu par son armée, est d’asseoir les bases d’un nouvel Etat national qui sera dirigé par le président élu jouissant de la confiance du peuple et qui lui accordera la légitimité populaire», a-t-il soutenu. Tous ces facteurs, estime le chef d’état-major, permettront au président élu de «concrétiser les aspirations populaires compatibles d’ailleurs avec les aspirations de la jeunesse et accéder au rang des pays développés, tel que le souhaitaient les chouhadas et ce à quoi aspirent et rêvent les générations montantes de l’Algérie indépendante».

Le Général de Corps d’Armée a mis en avant l’intérêt «inégalé» porté par le peuple algérien alors que le pays est à l’aube de la Présidentielle, ce qui dénote, a-t-il dit, d’une «prise de conscience populaire de haut niveau quant à l’importance de cette échéance nationale vitale, et traduit une profonde perception populaire de l’impératif de se diriger vite vers une sortie de notre pays de cette conjoncture sensible».

Le Chef d’Etat major de l’ANP a évoqué, également, les jeunes qui ont fait montre «d’un degré élevé de conscience» en se disant déterminés à aller vers les urnes de la prochaine Présidentielle, mettant en échec ainsi les plans de la bande et de ses relais, habitués de la politique de chantage politique à travers des porte-voix exploitant certaines tribunes médiatiques tendancieuses qui tentent vainement d’échouer ces efforts nobles».

Ahmed Gaid Salah a explicité dans sons discours, que l’ANP «suit une stratégie judicieuse et bien étudiée, et œuvre à mettre en place toutes les conditions idoines permettant d’organiser ces élections dans toutes leurs étapes dans de bonnes conditions, mettant en garde encore une fois ceux qui tentent de perturber et troubler la sérénité de cette importante échéance et que la justice leur fera face à travers la stricte application de la loi», réitérant, à ce propos, la détermination et l’engagement de l’ANP à «accompagner le peuple algérien jusqu’à la fin de cette phase sensible que traverse notre pays, et son Haut Commandement a affirmé et affirme en toute franchise, à travers ses interventions et ses discours, que les positions de l’Armée demeurent constantes et irrévocables».

L’Armée dira le Vice-ministre de la Défense, «suit une stratégie judicieuse et bien étudiée et œuvre à mettre en place toutes les conditions idoines permettant aux citoyens de s’acquitter de leur devoir national dans un climat de sécurité, de paix et de sérénité, et d’organiser ces élections dans toutes leurs étapes, dans de bonnes conditions», a relevé le Vice-ministre de la Défense nationale, mettant en garde toute personne qui «tente de perturber et troubler la sérénité de cette importante échéance». «La justice leur fera face à travers la stricte application de la loi».

«Aujourd’hui, nous nous dirigeons d’un pas ferme et résolu vers l’organisation des présidentielles, après que tout le peuple algérien a vu, à l’exception de la bande et de ses inféodés, que toutes les conditions sont réunies pour l’élection du nouveau président de la République qui appliquera son programme au service de l’édification d’une Algérie nouvelle, où il n’y aura pas de place aux pratiques indues et anachroniques et aux mentalités sclérosées et révolues, et que le peuple conscient, notamment sa jeunesse, à la lumière de l’accompagnement sincère de l’ANP, a pris une décision irrévocable, est plus que jamais décidé à aller de l’avant pour faire aboutir ce processus, dans une indifférence totale envers les provocations et la propagande tendancieuse que les ennemis de la Nation s’attèlent à véhiculer, afin d’entraver le processus électoral».

Le chef d’état major a poursuivi à ce sujet, que ces ennemis de la Nation «ne réussiront jamais dans leurs tentatives désespérées pour le faire dévier de son parcours historique, quoi qu’ils disent et quoi qu’ils tentent d’imposer leurs idées désuètes, car, ce peuple a pris conscience qu’il est sur la bonne voie et notre consciente jeunesse a su démasquer ces manœuvres et n’est plus dupe de ce genre de ruses et ne cèdera jamais les acquis considérables réalisés en si peu de temps».