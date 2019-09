<span style='text-decoration: underline;'>Réaffirmant la position constante de l’ANP sur le dialogue et la présidentielle </span>:<br><span style='color:red;'>Gaïd Salah met les points sur les «i»</span>

En soulignant encore une fois la position de l’ANP sur la question du dialogue, Ahmed Gaïd Salah insiste par la même occasion sur la conviction de l’armée quant au fait que «l’Etat moderne est un Etat d’institutions, et l’attachement à la Constitution est un paramètre essentiel pour préserver l’existence et la continuité de l’Etat».

Le chef d’état-major de l’ANP, qui s’est exprimé pour la troisième fois, cette semaine, a pointé du doigt dans un discours, «certains partis politiques demandent à dialoguer, voire négocier directement avec l’institution militaire». Retenant que lesdits partis préconisent de s’inspirer des expériences de certains pays de la région dans la gestion des crises, Ahmed Gaïd Salah leur rappelle une «omission volontaire», à savoir que «l’Algérie avec son illustre histoire, son vaillant peuple et ses positions leaders et immuables, est l’exemple à suivre et non pas le contraire». Cette remise en place en réaction à une formation politique qui a évoqué le Soudan comme un exemple à suivre, amène le premier responsable de l’Institution militaire à relever que ceux qui tiennent ce genre de propos «sont pleinement conscients de notre position constante à ce sujet, à propos duquel nous avons affirmé plus d’une fois que l’Armée Nationale Populaire restera attachée à une résolution de la crise dans un cadre constitutionnel». En soulignant encore une fois la position de l’ANP sur la question du dialogue, Ahmed Gaïd Salah insiste par la même occasion sur la conviction de l’armée quant au fait que «l’Etat moderne est un Etat d’institutions, et l’attachement à la Constitution est un paramètre essentiel pour préserver l’existence et la continuité de l’Etat».

Une leçon politique en somme que les partisans des négociations doivent méditer. Et le général de corps d’armée réitère la position immuable de l’ANP qui consiste à «l’accompagnement du peuple algérien digne, qui revendique avec insistance et prestement la tenue des élections présidentielles». Et d’insister: «Ce peuple auquel nous témoignons toute la reconnaissance et la gratitude, et qui a soutenu avec force toutes les initiatives salutaires entreprises par l’Institution militaire».

S’adressant aux promoteurs de la solution soudanaise, le chef d’état major lance: «Laissez l’Algérie à ses fidèles enfants, car, ils en sont dignes et capables de la construire et de la protéger». Un appel indirect, mais clair à la société pour ne pas suivre les aventuriers, sachant qu’à l’ANP «nous sommes convaincus que notre valeureux peuple qui aspire à vivre dans la paix et la quiétude et dans la sécurité et la stabilité, mérite de vivre dignement dans son pays». Le général poursuit en affirmant que «ce peuple que l’on cite en exemple dans l’amour de la patrie et la loyauté, a soutenu et approuvé les efforts de l’Institution militaire».

Abordant la question de l’élection présidentielle, le général de corps d’armée a tenu à insister «encore une fois que la situation ne peut tolérer plus de retard, elle exige au contraire la tenue de ces élections décisives pour le présent et le futur du pays, dans les délais que j’ai évoqués lors de ma précédente intervention». Cela, tout en notant que ce «sont des délais raisonnables et acceptables qui reflètent une revendication populaire insistante, à même d’instaurer l’Etat d’équité et de droit».

Dénonçant le comportement diffamatoire et médisant des milieux qui «tentent vainement d’induire en erreur l’opinion publique et semer le doute sur toute initiative nationale salutaire pour résoudre la crise», le chef d’état-major lance un message clair à «ces conspirateurs aventuriers», en leur disant qu’au sein de l’Armée Nationale Populaire, «nous demeurerons toujours aux côtés des citoyens fidèles et loyaux au serment des vaillants Chouhada, car, nous n’avons aucune autre loyauté qu’envers Allah et la Nation».

