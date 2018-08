<span style='text-decoration: underline;'>2ème Région militaire à Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Gaïd Salah préside la cérémonie d’installation du nouveau Commandant</span>

Le Général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a présidé samedi la cérémonie d’installation du nouveau commandant de la 2ème Région militaire à Oran, le Général-major Meftah Souab, en succession au Général-major Saïd Bey, mis à la retraite, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Au nom de Son Excellence, le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 16 août 2018, le Général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’ANP a présidé, ce matin samedi 25 août 2018, la cérémonie de passation de pouvoir et l’installation officielle du Général-major Meftah Souab dans les fonctions de commandant de la 2ème Région militaire à Oran, en succession au Général-major Saïd Bey, mis à la retraite», précise la même source. A l’entame et après la cérémonie d’accueil à l’entrée du siège de la Région, le Général de corps d’armée a observé un moment de recueillement sur l’âme du défunt moudjahid «Boudjnane Ahmed» dit «Si Abbes», dont le siège de la Région porte le nom, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha du Saint Coran sur son âme et sur celles des vaillants Chouhada. Ensuite et devant les carrés de formations alignées à la place d’armes, le Général de corps d’armée a annoncé l’installation officielle du Général-Major Meftah Souab, nouveau commandant de la région, et lui a remis l’emblème national.

«Au nom de son Excellence, le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 16 août 2018, j’installe officiellement, en ce jour, le Général-Major, Meftah Souab, commandant de la 2ème Région militaire, en succession au Général-Major Saïd Bey», a annoncé M. Gaïd Salah. Après l’approbation du procès-verbal de la passation de pouvoir, le Général de Corps d’Armée a tenu une rencontre avec le commandement et les cadres de la Région, où il a prononcé une allocution, diffusée via visioconférence, à l’ensemble des unités des 2ème et 3ème Régions militaires, dans laquelle il a rappelé les grands efforts consentis, sans cesse, dans le développement et la modernisation de toutes les composantes de l’ANP.

«L’objectif dont je veille à la réalisation et à la concrétisation sur le terrain, au niveau de cette Région militaire, voire au niveau de l’ensemble des composantes de l’ANP, dans toutes ses structures et organes opérationnels ainsi que son appareil de formation, requiert un effort colossal et un travail laborieux et rationnel, fournis par tous et sans exception, chacun dans le cadre de ses responsabilités de commandement et de gestion, et dans les limites de ses compétences fonctionnelles et professionnelles, ainsi que dans son domaine de spécialité tant sur les plans technique, scientifique et cognitif, que pour l’aspect de sensibilisation», a-t-il souligné.

«Avec cet esprit, cette conduite et ces compétences, nos Forces Armées pourront mener à bien leurs missions et continueront le parcours de modernisation et de développement de leurs différentes composantes, comme elles veilleront en permanence à se tenir dans un parfait état-prêt opérationnel pour faire face à tout imprévu, en veillant à une adéquation optimale du bon emploi et exploitation en termes de moyens humains, de matériels et d’armements mis à disposition, et à une parfaite adaptation avec la nature des défis et menaces pouvant survenir. Des objectifs dont l’aboutissement total est un impératif inévitable », a ajouté le Général de Corps d’Armée. Il a affirmé, par la même occasion, que «les résultats obtenus sur le terrain, dans tous les domaines, dénotent de la ferme détermination de nos Forces Armées à faire face à tous les défis quelle que soit leur nature, et de leur entière disponibilité à défendre tous les remparts de la Patrie et à sauvegarder sa sécurité et sa stabilité».

« Telles sont les caractéristiques de la conduite et de la discipline pour lesquelles le Haut Commandement de l’ANP £uvre à l’enracinement entre les rangs de nos Forces Armées. Ce sont des efforts dont nous récoltons aujourd’hui les fruits, et dont les indices et les marques en témoignent, grâce au soutien indéfectible et permanent dont jouit notre Armée de la part de Son Excellence, monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, et nous continuerons sur ce même chemin, avec la bonne volonté d’Allah Le Tout-Puissant, car c’est la voie des bonnes intentions, des aspirations loyales, de la pure fidélité, et des nombreux résultats efficients, opérationnels et sur le terrain», a-t-il mentionné. Ce parcours, a ajouté M. Gaïd Salah «a permis à l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale, dans un temps réduit, voire record, d’ériger une Armée puissante, dans tous les sens de cette expression. Ce sont des réalisations pour lesquelles, autant nous remercions Allah Le Tout-Puissant, que nous Le prions pour guider les pas de tous les fidèles à l’Algérie, et de leur donner force et courage pour sauvegarder l’Algérie aujourd’hui et demain». M. Gaïd Salah «a écouté, ensuite, les diverses interventions des personnels qui ont renouvelé leur serment d’accomplir les missions assignées en toutes conditions et circonstances», conclut le MDN.