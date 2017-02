<span style='text-decoration: underline;'>Défense </span>:<br><span style='color:red;'>Gaïd Salah préside la réunion annuelle des cadres de l’appareil de formation de l’ANP</span>

Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a présidé, mercredi à l’Ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat à Rouïba (1ère Région militaire), une réunion avec les cadres chargés de la formation au sein de l’ANP.

Ont pris part à cette réunion, le chef du département emploi-préparation de l’Etat-major de l’ANP, les chefs d’Etat-major des Commandements de Forces, les Commandants des établissements militaires de formation et les cadres chargés de la formation au niveau des Commandements de Forces, directions et services centraux.

Dans son allocution d’ouverture de la session, diffusée via visioconférence à tous les établissements militaires de formation, et en présence des élèves de l’Ecole militaire polytechnique, de l’Ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat et de l’Ecole des cadets de la nation de Blida, le Général de Corps d’Armée a rappelé l’importance de cette réunion annuelle d’évaluation, et les moyens pédagogiques modernes mobilisés et exploités par une élite d’encadreurs, de formateurs et de gestionnaires «hautement qualifiés», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Il a tenu également à souligner «la prise en charge assurée par l’ANP au profit des enfants du peuple algérien, grâce à l’appui et au soutien particulier du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à l’ANP et en particulier à son appareil de formation».

«Il ne faut jamais oublier que les enfants de notre peuple, hommes ou femmes, à travers les quatre coins du pays, ne sauront jouir, au sein de l’Armée, de cette grande attention et de cette ouverture d’horizons prometteurs (…) sans l’appui et le soutien indéfectibles du président de la République à la modernisation de l’ANP et à son appareil de formation militaire», a souligné Gaïd Salah. Il a relevé que cet appareil «a été renforcé au début de ce deuxième trimestre, à travers la décision prise par le président de la République, permettant aux cadettes de rejoindre l’Ecole des cadets de la nation à Blida et de poursuivre leur formation dans des classes-type, à l’entame du deuxième trimestre de l’année en cours 2016-2017, dans la perspective de sa généralisation, à compter de la prochaine année scolaire 2017-2018, au niveau des Ecoles des cadets de Sétif et d’Oran de type lycée».

«Il est certain que la prise et l’adoption de cette décision et son application en si peu de temps et avec succès, au profit de l’ANP et de l’Algérie, dénotent de l’intérêt particulier que le Haut Commandement confère au développement de notre appareil de formation pour lui permettre de remplir amplement son rôle essentiel, en l’occurrence la dotation de l’ANP en ressources humaines, hommes et femmes, hautement qualifiées, en fonction de ses besoins réels», a-t-il soutenu. Le Général de Corps d’Armée a tenu de rappeler «les gloires de notre ancestrale histoire nationale et le parcours de la glorieuse Révolution de libération», tout en exhortant les jeunes de «ne jamais oublier le riche patrimoine de leurs aïeux qui ont fait montre de patience et d’orgueil dans leur combat contre le colonisateur le plus tyrannique de l’histoire contemporaine, connu exclusivement par sa barbarie et la nature de ses pratiques ignobles et discriminatoires hors pair».

«Afin de concrétiser ces objectifs, vous devez, vous les jeunes, considérer la grandeur de votre patrie et pérenniser, durant toute votre vie, l’histoire de votre brave peuple qui recèle tant de gloires et d’héroïsmes», a-t-il indiqué à l’adresse des éléments de l’ANP. «Tel est le patrimoine historique de l’Algérie, duquel, je le réitère encore devant vous aujourd’hui, vous devez vous imprégner, avec une grande détermination, un raffermissement des rangs et une conjugaison de vos efforts pour que l’Algérie demeure à jamais à l’avant-garde et préservée de tout malheur et que son avenir soit à la hauteur de sa glorieuse histoire», a-t-il insisté. Le Vice-ministre de la Défense nationale a salué, par la même occasion, «l’hommage, la reconnaissance et la gratitude du peuple algérien envers son armée et sa confiance en les potentiels de ses forces armées», précisant que «cette confiance qui fait la fierté de l’ANP, déterminée à faire face à tous les défis rencontrés».

A ce titre, «nous n’allons absolument pas nous contenter de la capacité de l’appareil de formation de l’ANP à répondre aux exigences d’une formation moderne et de qualité, adaptée à nos besoins multiformes, mais nous œuvrons qu’il soit également et essentiellement une pépinière fertile pour inculquer aux personnels militaires de tous les échelons et de toutes les catégories, les principes d’une réflexion positive, perspicace et rationnelle, leur permettant d’appréhender le véritable sens de responsabilité et d’accomplir parfaitement leur devoir national en toute circonstance», a-t-il souligné.

«Telles sont les caractéristiques de formation, cognitives, professionnelles, comportementales globales et complémentaires, que nous considérons comme étant la pierre angulaire de la réussite des efforts soutenus et continus de développement de l’ANP avec toutes ses composantes, enregistrés ces dernières années», a ajouté Gaïd Salah. «Ces résultats venant renforcer la confiance du peuple algérien en les capacités et l’état-prêt permanent de ses forces armées, motivent davantage l’ANP pour qu’elle soit à la hauteur de cette confiance, qui nous est chère, et par l’aide de Dieu, de relever tous les défis en dépit de leurs sources et de leur ampleur», s’est-il réjoui.

«En guise de consolidation de cette confiance entre le peuple et son armée, je dois exprimer toute la fierté de l’ANP pour ses efforts continus et soutenus envers son peuple durant les dernières intempéries et chutes de neige ayant nécessité l’intervention rapide pour le désenclavement et la réouverture des routes et l’assistance des concitoyens, notamment dans les régions montagneuses et difficiles. Ces efforts ont, sans doute, été bien appréciés par nos frères concitoyens et démontré le solide lien entre le peuple et son armée», a-t-il relevé. Le Général de Corps d’Armée a, par la suite, écouté les interventions des cadres, des élèves officiers et cadets qui se sont exprimés par rapport à la formation dispensée dans les établissements militaires, tout en exprimant leur «fierté de faire partie de l’ANP», note la même source.

Une deuxième réunion a été présidée par le Général de Corps d’Armée, en présence des chefs d’Etat-major des Commandements de Forces, des Commandants des établissements militaires de formation et des cadres chargés de la formation, dans laquelle il a donné «des orientations en mettant l’accent sur la nécessité de redoubler d’effort autour des axes à même d’assurer la poursuite de l’amélioration de la formation et des enseignements, de promouvoir le niveau des élèves et des stagiaires et fournir, par conséquent, une ressource humaine imprégnée de professionnalisme, apte à mener amplement ses missions avec toute l’efficacité requise».

Gaïd Salah a suivi un exposé global sur la formation au sein de l’ANP, présenté par le chef du bureau des enseignements militaires, ainsi que des interventions des Commandants d’établissements de formation et des chargés de la formation au niveau des Commandements de Forces, des Directions et Services centraux. Une visite aux différentes structures pédagogiques et de formation de l’Ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat a été organisée au profit des cadets et cadettes de l’Ecole des cadets de la nation de Blida, leur permettant de s’enquérir d’un échantillon des structures de formation dont dispose l’appareil de formation de l’ANP.