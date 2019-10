<span style='text-decoration: underline;'>En visite de travail aux Etablissements du Département transmissions, systèmes d’information et guerre électronique</span>:<br><span style='color:red;'>Gaïd Salah souligne l’importance de la modernisation des Forces armées et de la promotion de leur professionnalisme</span>

Le vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, a souligné dimanche, l’importance de la modernisation des Forces armées algériennes et la promotion de leur professionnalisme, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Le vice-ministre de la Défense nationale effectuait une visite de travail aux Etablissements du Département transmissions, systèmes d’information et guerre électronique «dans le cadre du suivi de l’état d’avancement de l’exécution des programmes de développement des différentes composantes de l’Armée Nationale Populaire, et à l’occasion des festivités commémorant le 65ème anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution», précise la même source. A l’entame, après la cérémonie d’accueil au niveau du siège de la Brigade des transmissions du Haut Commandement, et en compagnie du Général-major Ali Sidane, Commandant de la 1ère Région militaire et du Général-major Abdelkader Lechekhem, Chef du Département transmissions, systèmes d’information et guerre électronique, le Général de Corps d’Armée «a suivi un exposé global, portant sur les différentes missions de cette unité sensible et vitale», pour procéder ensuite, à l’inauguration du Centre national des transmissions de l’ANP, avant de visiter ses différents locaux, laboratoires et salles de contrôle des systèmes de télécommunication ainsi que les salles de formation et techniques, où il a reçu d’amples explications sur l’ensemble des composantes de Centre sensible, ajoute la même source. Ce Centre national des transmissions de l’ANP «constitue, par excellence, la composante principale du système des transmissions de l’ANP et relie, à travers des liaisons de transmission sécurisée en fibres optiques, l’ensemble des centres de télécommunication, et ce, en concrétisation de la stratégie visant l’acquisition des facteurs de la parfaite maitrise des technologies modernes et leur emploi optimal dans le travail professionnel et intégré», explique le MDN.

Le Général de Corps d’Armée s’est ensuite réuni avec les cadres et les personnels de la Brigade et du Centre, où il a prononcé une allocution d’orientation diffusée à l’ensemble des unités, aux Ecoles et établissements du Département transmissions, systèmes d’information et guerre électronique à travers toutes les Régions militaires, lors de laquelle il a saisi l’occasion de la veille du 65ème anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, pour rappeler que l’ANP «poursuivra son parcours national clairvoyant et continuera de récolter les fruits de ses efforts soutenus et loyaux sur plus d’un plan et dans tous les domaines du métier militaire». «Ainsi, je saisis l’occasion de ma supervision de l’inauguration officielle du Centre national des transmissions de l’ANP pour rappeler que l’ANP poursuit son parcours national clairvoyant et continue de récolter les fruits de ses efforts soutenus et loyaux sur plus d’un plan et dans tous les domaines du métier militaire, ce qui est concrétisé sur le terrain à travers les réalisations de qualité desquelles elle s’est dotée et qui viennent renforcer ses capacités dans ce secteur vital, reflétant réellement les efforts colossaux consentis, et l’intérêt et le soutien permanents que confère le Haut Commandement au développement des transmissions, des systèmes d’information et de guerre électronique», a indiqué Gaïd Salah. Il a, à ce titre, déclaré que «cette composante peut être fière de ce qui a été réalisé jusque là, témoignant des grandes étapes parcourues avec un succès retentissant par l’ANP dans ce domaine».

«Cet édifice moderne est l’une des réalisations d’envergure qui visent, dans leur ensemble et d’une manière intégrée et ambitieuse, la modernisation de nos Forces armées, la promotion de leur professionnalisme, ainsi que la parfaite maitrise des technologies modernes et leur emploi optimal dans un travail empreint d’assiduité et de complémentarité», a-t-il ajouté.

Le Général de Corps d’Armée a rappelé aux cadres et personnels des transmissions «l’intérêt particulier qu’accorde le Haut Commandement de l’ANP au secteur des télécommunications et ses ambitions à atteindre de meilleurs niveaux d’année en année», saluant, «le travail laborieux et les efforts colossaux consentis par les cadres et les personnels du Département transmissions, systèmes d’information et guerre électronique, ainsi que le haut degré d’état-prêt et de professionnalisme atteints par cette composante».

Les guerres futures sont essentiellement électroniques

Il a indiqué, également, avoir rappelé précédemment devant les personnels et les cadres du Département des transmissions, des systèmes d’information et de guerre électronique, à plusieurs occasions, que «les guerres futures seront essentiellement des guerres électroniques». «A ce titre, l’intérêt de l’ANP est de plus en plus grand envers ce secteur vital, comme l’est également son ambition pour se hisser à de meilleurs niveaux année après année, tant sur le plan de développement et d’équipement, que sur celui de la maitrise des mécanismes de son bon emploi, ou encore celui de l’instruction et de la formation de potentiels humains qualifiés, aptes à promouvoir cette composante et réaliser les résultats escomptés», a-t-il poursuivi. Il a souligné, dans ce contexte, que «la réussite de ce genre de réalisations matérielles et infrastructurelles est nécessairement liée à une composante humaine qui leur assure l’efficacité et l’efficience requises», ajoutant qu’une composante humaine «compétente et capable d’assimiler les nouvelles techniques et les technologies avancées est, sans nul doute, la seule à pouvoir se mettre au diapason des défis accélérés imposés par le devoir de la sauvegarde de l’indépendance de l’Algérie et la préservation de sa souveraineté nationale».

«Nous aspirons également à ce que ce Centre national de transmissions de l’ANP soit une véritable valeur ajoutée aux réalisations considérables concrétisées grâce aux efforts fructueux et laborieux que les personnels des Transmissions, des Systèmes d’Information et de Guerre Electronique n’ont cessé de consentir, sous l’égide et le soutien permanent du Haut Commandement, visant à hisser toutes les composantes de l’ANP aux rangs escomptés, à même de s’acquitter parfaitement des missions assignées», a-t-il souligné. Le Général de Corps d’Armée a salué le travail «assidu» et les «grands efforts» que tous les cadres et personnels du Département des Transmissions, des Systèmes d’Information et de Guerre Electronique et leur détermination, ainsi que le haut niveau d’état-prêt et de professionnalisme atteints par cette composante.

«Je saisis cette honorable occasion pour vous adresser à tous, Commandement et subordonnés, mes vifs remerciements et ma gratitude, en vous exhortant à fournir davantage d’efforts et à vous doter d’une extrême vigilance, afin de faire face aux défis, à remporter tous les enjeux et à contribuer au développement des capacités de nos Forces armées», a-t-il ajouté. Le chef d’état-major de l’ANP a écouté les interventions des cadres «qui ont affirmé qu’ils continueront de fournir davantage d’efforts afin de satisfaire tous les besoins de l’Armée en termes de moyens de télécommunication de haute précision et de qualité», conclut le communiqué du MDN.