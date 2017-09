<span style='text-decoration: underline;'>2ème Région militaire</span>:<br><span style='color:red;'>Gaïd Salah supervise l’exercice tactique de tirs réels ASSIFA 2017</span>

Le général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a supervisé, lors du 3ème jour de sa visite à la 2ème Région militaire (Oran), l’exercice tactique de tirs réels ASSIFA 2017, indique mardi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Après avoir supervisé l’exercice tactique de tirs réels, le général de Corps d’Armée Gaïd Salah, a consacré la troisième journée de sa visite en 2ème Région militaire à l’inspection de quelques unités de la Région. A l’entame et en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la Région, le général de Corps d’Armée a visité l’Ecole des cadets de la nation d’Oran, qui offre un enseignement et une formation de qualité aux cadets, avant de s’entretenir avec eux lors d’une rencontre d’orientation et de sensibilisation, où il a valorisé les résultats remarquables réalisés par cette Ecole depuis son inauguration lors de l’année scolaire 2009/2010, précise la même source.

«Il m’est si agréable de me réunir avec vous, cadets et cadettes de la Nation, appartenant à cette Ecole lycée des cadets d’Oran en 2ème Région militaire. Cette prestigieuse Ecole qui a ouvert ses portes depuis l’année scolaire 2009/2010, constitue l’une des prémisses fondamentales de ce parcours scolaire et de formation», a indiqué le général de Corps d’Armée. Il a affirmé que «les résultats obtenus ont été caractérisés par une perfection singulière que ce soit pour ceux du baccalauréat où le nombre total des bacheliers a atteint 658 cadets ou pour ce qui est des résultats remarquables réalisés par ses cadets à l’issue de leur sortie de l’Académie militaire de Cherchell ou des autres écoles supérieures, et dont le nombre est égal actuellement à 267 officiers venant renforcer efficacement et effectivement les rangs de l’ANP, parmi lesquels ceux ayant rejoint le corps de la santé militaire en tant que médecins et pharmaciens ou pilotes de différentes spécialités, et aussi ceux qui ont choisi le secteur de l’information.

A ce titre, M. Gaïd Salah a salué «ces résultats remarquables dont les fruits ont donné la sortie de plusieurs cadres officiers dans les différents domaines, faisant aujourd’hui la fierté de l’Ecole d’Oran», soulignant que «l’Armée nationale populaire digne héritière de l’Armée de Libération Nationale doit être, sous le commandement et avec le soutien de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, fière du succès retentissant de ce cursus scolaire devenu un exemple à suivre dans le domaine d’études et de formations réussies». Le général de Corps d’Armée a tenu à rappeler que la décision du président de la République relative au lancement des Ecoles des Cadets de la Nation «a été parfaitement concrétisée sur le terrain à travers l’ouverture des dix (10) écoles programmées, et qui vont inéluctablement constituer une source importante pour répondre aux besoins de nos Forces armées en cadres hautement qualifiés». Il a aussi rappelé que «ce cursus scolaire n’aurait pu avoir lieu sans la décision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, prise à l’issue de sa louable initiative relative à la relance de cette structure d’enseignement et de formation».

«Ce processus dont les infrastructures sont complètement parachevées, comporte dix (10) écoles réparties sur toutes les régions du pays et qui constituent une source importante et fertile pour subvenir aux besoins de nos Forces armées», a-t-il relevé, ajoutant que ces écoles «contribueront également à préparer et à forger la future élite militaire consciente de son devoir national et de ses lourdes responsabilités» et «constituent désormais une véritable pépinière qui tend ses bras aux filles et fils de notre peuple que nous considérons toujours comme étant la profondeur stratégique de l’Armée nationale populaire». Le général de Corps d’Armée a inspecté, par la suite, «le projet de réalisation du nouveau siège du tribunal militaire et l’Etablissement militaire de prévention et de rééducation à Oran, visitant leurs infrastructures, où d’amples explications lui ont été données». Au niveau de la base navale de Mers El Kébir, «le général de Corps d’Armée a également inspecté le bâtiment lance-missiles Salah Raïs, numéro d’enseigne 802, qui a été rénové et équipé de hautes technologies et d’armements modernes, et qui vient renforcer les Forces navales», conclut le communiqué.