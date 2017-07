En d’autres temps, la crise qui secoue depuis plusieurs semaines les relations entre le Qatar et les autres pays du Golfe, aurait fait monter le cours du baril du pétrole en flèche. Pourtant, il n’en est rien et les prix arrivent difficilement à la barre des 47 dollars. En tous les cas, c’est le prix observé hier à New York, mais seulement grâce à la baisse de la valeur du dollar qui est au plus bas depuis septembre dernier.

A mettre les mécanismes engagés depuis quelques mois déjà, le baril devrait dépasser allégrement les 60 dollars. Mais il n’en est rien jusqu’à ce jour, ce qui confirme que la crise des hydrocarbures s’est bien installée pour une longue période. Les accord successifs depuis la réunion d’Alger sur le plafonnement de la production, accepté et reconduit à chaque fois par les pays Opep et non Opep, n’a pas fait monter de manière conséquente les prix, même s’il a eu un impact certain sur l’arrêt de l’hémorragie des prix qui ont failli connaitre le plancher critique des 20 dollars le baril.

Il faut dire que le marché reste grandement perturbé par le fossé entre l’offre et la demande, qui est du à une restriction profonde des économies des grandes nations et à une relance qui ne vient pas toujours, surtout en Chine qui n’arrive toujours pas à retrouver sa vitesse de croisière d’avant 2008.

Une situation qui doit nous rappeler ici en Algérie qu’il faut rester sur les grands choix pris au lendemain de la crise des hydrocarbures et qui consistait à l’élaboration d’un programme économique ambitieux dont la finalité est de couper les ponts avec la dépendance aux hydrocarbures qui a joué de bien mauvais tours à notre pays. La relance d’une vraie économie créatrice de richesse et d’emplois, est clairement le seul choix qui doit nous mener à sauver la stabilité du pays et éviter un chaos qui risque bien d’éclater si jamais on s’entête à considérer éternellement les hydrocarbures comme notre seule planche de salut.

Un tissu embryonnaire d’une économie productrice a déjà été mis en œuvre. Il s’agit aujourd’hui, de la sauvegarder, de le corriger s’il le faut, mais surtout de ne jamais l’abandonner car, ce serait-là une erreur aux conséquences désastreuses dont l’Algérie n’a pas à en subir les fâcheuses suites.

Par Abdelmadjid Blidi