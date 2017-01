Gare à l’improvisation…!

L’idée semble pourtant tellement simple et évidente. Dans toutes les métropoles, la gestion et l’exploitation des aires de jeux dans les parcs et les jardins publics, sont le plus souvent confiées à des opérateurs privés. Mais des opérateurs spécialisés, compétents et qualifiés pour ce métier, exigeant la rigueur et la vigilance à chaque instant. Les balançoires, les manèges, les toboggans, les labyrinthes en bois et bien d’autres jeux plus sophistiqués, proposés pour l’amusement et la récréation des enfants, demeurent incontournables dans l’aménagement des espaces urbains, dédiés à cette mission. Les Oranais plus âgés, se souviennent de cet ancien lac artificiel du vieux jardin public qui jadis, faisait le bonheur des familles en quête de promenade, de verdure et de distractions. Malheureusement, l’ère des «pédalos» et des jeux pour enfants sur cet espace vert historique a pris fin depuis longtemps, laissant place à la déshérence et à la régression. Un peu partout, à travers les communes de la wilaya d’Oran et d’ailleurs, les jardins publics et les espaces verts, quand ils ne sont pas détournés de leur vocation, ont été abandonnés et délaissés, transformés parfois en zones de «vagabondage» et de rassemblement de délinquants de tout bord. C’était encore le cas, il n’y a pas si longtemps pour ce vaste jardin situé au rond-point El Morchid ou sur l’espace vert entourant l’ancienne cathédrale, juste en face du siège du Darak El Watani. Aujourd’hui, comme par magie, l’idée de confier les aires de jeux sur les jardins publics en adjudication à des privés, a été adoptée et annoncée avec fanfare, par on ne sait quel «génie gestionnaire» des affaires locales. On dit même, que les procédures d’approbation ayant été déjà mises en place, que le projet piloté par la division de la protection de l’environnement (DPE), fera très prochainement l’objet d’un avis d’adjudication. Et on parle enfin, d’un total de vingt sites à travers les douze secteurs urbains qui seront concernés par cette mise en concession. L’opération, selon certaines sources, pourrait rapporter espère-t-on, entre 20 et 30 millions par an et par site, soit une recette nouvelle de 500 à 600 millions de centimes. Ce qui reste insignifiant, loin en tout cas de pouvoir renflouer les caisses de la trésorerie communale qui crie au déficit et presque à la faillite…Mais ce qui semble le plus surprenant, c’est que ce projet de concession d’espaces récréatifs dans les jardins publics, repose sur la nécessité pour les soumissionnaires intéressés, d’investir non seulement dans l’installation des équipements des aires de jeux, mais aussi dans l’aménagement et la mise en place des éléments d’accompagnement, tables, bancs, aires de repos et toilettes, indispensables au confort des enfants et des parents qui les accompagnent…Une forme de «privatisation» des jardins publics qui se profile à l’horizon… Car, qui sera cet opérateur assez naïf qui acceptera de se substituer à la mairie pour installer et gérer des toilettes dans un jardin public, sans faire payer au citoyen modeste, un tarif d’entrée d’accès bien sonnant et trébuchant ! Gare à l’improvisation.

Par S.Benali