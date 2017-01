<span style='text-decoration: underline;'>OM - MCO</span>:<br><span style='color:red;'>Gare au faux pas</span>

Après plus d’un mois de repos et une préparation jugée réussie, les Hamraouas sont décidés, à entamer ce vendredi, la seconde partie du championnat, avec sérénité et confiance. Il est à noter, que le match de la 16e journée, qui devait mettre aux prises, le MCO face au CRB, a été reporté, en raison de la présence de certains éléments du club de Belouizdad, en équipe nationale militaire.

En effet, les verts et blanc d’El Hamri, vont donc effectuer demain un déplacement du côté de Médéa, pour affronter l’OM, dans le cadre de la 17eme journée de ligue une. Belatoui cherche par tous les moyens, à trouver la manière avec laquelle, il devra aborder cette première empoignade de la phase « retour », contre Médéa, hors des bases. Ce match est important pour la troupe Hamraouie, qui veut un résultat positif, afin de se mettre en confiance, pour la suite du parcours. Pour ce faire, Belatoui est à la recherche du meilleur onze possible, bien qu’il semble avoir déjà en tête, l’équipe qui aura la charge de défier Médéa. Coté effectif, en plus de Helaimia et Sebbah, qui sont déjà out, depuis un certain temps. Belatoui devra se passer aussi des services du milieu Heriet, qui souffre d’une blessure. Malgré cette absence de taille, le coach n’a pas l’intention d’opérer trop de changements, au niveau de son onze. Il reprendra probablement la même équipe, qui a joué contre le CSC, lors du dernier match de la phase « aller ».

Concernant, les deux nouvelles recrues, seul Bennai pourrait être aligné en attaque, en seconde mi-temps, pour s’adapter avec le jeu de sa nouvelle équipe, mais Zeghli pourrait attendre. En somme, l’équipe a besoin de joueurs prêts, sur tous les plans, pour se mettre dans le bain de la compétition, et surtout, pour apporter un plus, pour que l’équipe Hamraoui, puisse conserver sa place sur le podium.

Ultime séance d’entraînement ce matin, départ l’après-midi

Les coéquipiers de Nateche effectueront ce matin, leur ultime séance d’entraînement à Zabana, alors qu’elle était prévue hier mercredi. Cette séance concernera uniquement les 18 joueurs, concernés par le déplacement. Les Souibaah et consorts, devront déjeuner ensemble, et prendre par la suite le départ par route, à destination de Médéa. La mise au vert est prévue à l’hôtel Messala de Médéa.

Boudoumi : «Pas question de rater ce premier match de la reprise du championnat»

Le milieu récupérateur Hamraoui, élément important dans l’échiquier de Belatoui, estime que tout sera fait pour bien entamer la phase retour : « L’équipe s’est bien préparée durant la trêve. Tous les joueurs ont bien répondu à la charge de travail et sont fins prêts, pour réaliser un bon résultat. Tous les matchs sont difficiles, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. Le groupe est conscient de la mission qui l’attend. Il faut donc qu’on soit vigilants, bien concentrés, mais surtout presser plus haut, pour espérer pousser l’arrière garde de l’OM à la faute, pour revenir à la maison avec un résultat positif, qui nous permettra de rester sur notre lancée. De mon côté, je ferai tout, pour être à la hauteur, afin de permettre à mon équipe, réaliser un résultat probant ».