<span style='text-decoration: underline;'>Real Madrid </span>:<br><span style='color:red;'>Gareth Bale susciterait de nouveau l’intérêt de Manchester United</span>

Depuis son départ de Tottenham en 2013, année durant laquelle il avait éclaboussé l’Angleterre de son talent, inscrivant 21 buts en 33 rencontres de Premier League, Gareth Bale ne cesse d’alimenter les rubriques transferts. Régulièrement blessé avec le Real Madrid, qui n’avait pas hésité à déboursé environ 100 millions d’euros pour compter le Gallois dans ses rangs, le joueur de 29 ans n’en reste pas moins un joueur au potentiel certain, à condition d’être dans de bonnes conditions physiques, comme en témoigne son but d’anthologie inscrit de manière acrobatique face à Liverpool en finale de Ligue des Champions au mois de mai dernier. De ce fait, les prétendants pour l’enrôler ne manquent pas à l’appel, Manchester United et José Mourinho en tête de liste.

En effet, à en croire les informations du Manchester Evening News, les négociations entre les Red Devils et le Real Madrid seraient d’ores et déjà bien avancées pour celui qui est annoncé chez les mancuniens chaque été ou presque. Mais cette fois, il semblerait que l’affaire puisse se conclure dans les prochains jours. Si aucun montant n’est évoqué, le situation délicate du club espagnol pourrait toutefois ralentir les discussions, le principal intéressé devant en amont être rassuré ou non par le nouvel entraîneur Julen Lopetegui, désigné pour succéder à Zinédine Zidane. En revanche, après avoir perdu sa star Cristiano Ronaldo, qui s’est engagé pour la Juventus Turin mardi, nul doute que le club madrilène devrait avoir à coeur de monter une équipe taillée pour les joutes européennes, elle qui s’était habituée à triompher sur le plan continental.