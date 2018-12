<span style='text-decoration: underline;'>Coupe de la Confédération (16es de finale/ retour) NAHD - Green Eagles (2-1) </span>:<br><span style='color:red;'>Gasmi offre la qualification aux «Sang et Or»</span>

Grâce à son buteur providentiel Ahmed Gasmi, auteur d’un doublé, le NA Husseïn-Dey s’est qualifié samedi soir aux forceps pour les 16es de finale (bis) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), en battant sur le fil les Zambiens de Green Eagles 2 à 1 (mi-temps : 1-1) au stade du 5-juillet.

Alors que le tout le monde s’attendait à une entame à l’avantage des Algérois, ce sont plutôt les visiteurs qui sont parvenus à ouvrir la marque dès la 3e minute de jeu grâce au latéral gauche Collins Mulenga sur un coup franc direct. Une ouverture du score qui a plongé l’enceinte olympique dans un silence de cathédrale. Loin d’être rassurante, la défense du Nasria en l’absence de Khiat (écarté pour des raisons disciplinaires) et Brahimi (suspendu pour cumul de cartons), s’est fait piéger par les Zambiens qui auraient pu corser l’addition. Les joueurs de l’entraineur Mohamed Lacet ont commencé à réagir en portant le danger dans le camp adverse, mais sans pour autant inquiéter Munyikwa. Les assauts offensifs des « Sang et Or» ont fini par pousser les visiteurs vers la faute. Embusqué en pleine surface de réparation, le milieu de terrain Hocine El-Orfi a obtenu un penalty transformé par l’attaquant Ahmed Gasmi (36e). Libéré par cette égalisation, le NAHD a multiplié les tentatives dans l’espoir de prendre l’avantage face à un adversaire qui a reculé d’un cran d’autant que ce résultat lui permettait de valider sa qualification. Après la pause, les gars d’Husseïn-Dey sont revenus avec des intentions plus offensives dans l’espoir de marquer le but salvateur, mais les coéquipiers de Mouaki ont confondu vitesse et précipitation ce qui leur a empêché de faire la différence à plusieurs reprises. Green Eagles aurait pu marquer le deuxième but quand l’attaquant Isaac Simbuwa s’est retrouvé seul face au gardien de but Kheireddine Boussouf, ce dernier gagne le duel (55e). Alors que l’arbitre s’apprêtait à siffler la fin de la partie, Gasmi a resurgi dans le temps additionnel (90e+6) pour marquer le but libérateur, synonyme de qualification, en reprenant de la tête un centre retrait du rentrant Lakdja. Le NAHD qui était plus proche de l’élimination, parvient à s’extirper du piège zambien et continue ainsi son aventure dans cette aventure, où il sera fixé sur son prochain adversaire le 28 décembre à l’occasion du tirage au sort prévu au siège de la CAF au Caire (Egypte). Le second représentant algérien dans cette compétition.