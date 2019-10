<span style='text-decoration: underline;'>Les «Dunes»- Cap Falcon, des dizaines de palmiers morts </span>:<br><span style='color:red;'>Gaspillage en «règle» des deniers publics</span>

Parler en ces moments précis, de palmiers qui dépérissent dans l‘indifférence totale à la station balnéaire « Les Dunes » de Cap Falcon, peut paraitre, certes, fantaisiste et décalé quand des citoyens de cette localité attendent leur relogement , un pouvoir d’achat plus clément, du travail pour leur enfants et un cadre de vie plus ou moins décent.

Il n’empêche que le sujet mérite d’être abordé car il s’agit de deniers publics, en d’autres termes, de l’argent du contribuable qui est gaspillé, alors qu’il aurait pu servir à d’autres fins, beaucoup plus utiles. Il ne s’agit pas d’un ou de deux palmiers, cela aurait été classé dans le chapitre « perte et profit », mais bel et bien de dizaines d’arbres plantés le long du boulevard des Dunes de Cap Falcon qui se meurent sans possibilité de se régénérer un jour, eu égard à l’état de leur dégradation visible à l’œil nue. Le tableau offert par ces palmiers, tordus et avachis, vidés de leur sève et leur aspect fantomatique, laisse penser à une scène hitchcockienne, sortie tout droit du célèbre film « Les Oiseaux », un thriller américain réalisé en 1963 par Alfred Hitchcock. La nuit, le spectacle serait beaucoup plus épouvantable. L’énormité du gâchis a un coût, et celui-ci se chiffre en centaines de millions si l’on comptabilise l’achat des palmiers, la spéculation qui l’a entourée, les heures de travail rémunérées pour leur implantation, le temps perdu chez nos responsables locaux à flagorner inutilement sur leur importance décorative.

Les conséquences de ce gâchis sont supportées d’abord et en premier lieu, par les contribuables et à un degré moindre, par la trésorerie communale et ce, à un moment où les recettes fiscales de la commune sont devenues, une denrée rare. Nombre de scandales ont concerné, à travers le territoire national, les histoires d’achat par des APC de palmiers et leur dépérissement, mais ont été vite étouffées, sans que cela n’offusque les pouvoirs publics.

L’affaire des 1.000 palmiers plantés sur l’autoroute Zéralda-Dar El-Beïda pour ne citer que celle là, révélée par un député, avait en son temps, soit en 2017, défrayé la chronique. Non seulement les 1000 palmiers ont dépéri quelques temps après leur implantation, mais c’est surtout leur prix d’achat qui avait soulevé un tollé général.

Selon ce député qui avait dénoncé les faits, les collectivités locales auraient perdu 60 millions de dinars. Mieux encore, le prix réel du palmier, acheté de Biskra, étant de l’ordre de 6 000 DA, l’entreprise privée engagée pour cette opération, l’aurait revendu à la wilaya d’Alger à 60 000 DA, soit 10 fois le prix !

Ce même député, avait d’ailleurs, avec une pointe d’ironie, préconisé de décréter un deuil national de 3 jours après la mort des 1 000 palmiers, pour exprimer l’ampleur du drame et surtout souligner l’indifférence des responsables locaux d’alors, d’autant plus que le fournisseur aurait bénéficié, en outre, d’une subvention de l’État pour les planter. Ce qui se passe aux Dunes de Cap Falcon, est tout aussi affligeant et inadmissible.

Karim Bennacef