Gestion aléatoire des déchets hospitaliers

Organisée la semaine dernière au CRASC à Oran, une conférence sur la gestion des déchets dangereux, a soulevé une bien curieuse polémique parmi les participants. Dans son intervention, le conférencier le Pr Tayeb Ouardas, enseignant-chercheur à l’université de Grenoble (France), a notamment affirmé que les déchets hospitaliers en Algérie, ne sont pas convenablement traités. On a installé des «brûleurs» et non des «incinérateurs» répondant aux normes techniques requises pour l’élimination de tels déchets. Pour le conférencier invité, « certaines vérités doivent être dites et le cas des déchets des hôpitaux est loin d’être réglé», car, il faut pour cela, explique-t-il, investir dans de véritables usines d’incinération qui exigent des investissements importants, selon lui, de l’ordre de 200 millions de dollars. «Pour incinérer convenablement, souligne le Pr Ouardas, il faut des températures avoisinant ou dépassant les 1000 degrés, ce qui n’est pas le cas et donc les déchets hospitaliers ne sont pas entièrement traités». Une affirmation et un constat sévère qui a évidemment fait réagir ceux qui soutiennent que le problème a été réglé, ou en cours de résolution définitive grâce aux mesures adoptées après la loi interdisant l’incinération anarchique des déchets dans les hôpitaux. Évoquant ce sujet autour d’un café, des «mauvaises langues» locales ne pouvaient s’empêcher d’ironiser et de pointer du doigt, à tort ou a raison, ces opérations et investissements, réalisés ces dernières années au niveau des hôpitaux oranais pour régler ce problème des déchets. «Au CHU d’Oran, en l’espace de quarante ans, des milliards ont été dépensés sans que l’on nous dise clairement si l’incinération des déchets est conforme aux normes…Il n’y a pas longtemps, précise un retraité, une grosse enveloppe a été affectée au renouvellement de l’incinérateur qui ne serait qu’un simple «brûleur» de vulgaires détritus». Il est vrai que ce dossier des déchets hospitaliers à risque ou classés dangereux, est toujours resté entouré d’une certaine opacité et de non-dits, en matière de gestion et de prise en charge. A défaut de totale transparence dans la politique globale de gestion des déchets, on ne peut objectivement pas évaluer les niveaux de risques ou d’efficacité, atteints actuellement grâce aux procédures et aux investissements réalisés. Dans ce domaine, comme dans bien d’autres secteurs de gestion et de maintenance de la Cité, l’absence de rigueur, d’efficacité et surtout de contrôle, laisse la porte ouverte à une faune de tricheurs-prédateurs qui occupent le terrain avec des semblants de solutions où l’amateurisme et les improvisations demeurent souvent la règle. Un «Brûleur» de déchets et de détritus vaut évidemment beaucoup moins cher qu’un vrai «incinérateur» aux normes définies par les règlements…

S.Benali